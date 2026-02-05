FİNANS

471 bin liraya sıfır Togg dönemi! 2026'nın ilk dev kampanyası başladı

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg 2025 yılını 39 bin 20 adetlik satışla tamamladı. Ocak ayında ise 2 bin 29 adetlik satış rakamına ulaşıldı. Togg, 2026 yılına otomobil sahibi olmayı hayalden gerçeğe dönüştürecek dev bir kampanya ile girdi. İşte detaylar...

Cansu Çamcı

Avrupa'nın en güvenli otomobilleri arasında yer alan ve Euro NCAP'ten 5 yıldız alan Togg T10X ve T10F'in kredi kampanyasının detaylarını açıkladı.

SINIRLI SAYIDA T10F İÇİN GEÇERLİ YÜZDE 0 FAİZ

Togg T10F'i almak isteyen bireysel kullanıcılara T10F V2 ve T10F 4More için 750 bin liraya kadar 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkanı sunuluyor ve aylık ödemesi 62 bin 500 bin lira oluyor.

Vadeyi uzatmak isteyenlere yönelik olarak T10F 4More 1.5 milyon lira kredi, 36 ay vade, yüzde 2,32 oranında faiz avantajıyla aylık 68 bin 870 lira taksitle kredi veriliyor.

T10F V2 için 1,7 milyon liraya kadar kredi, 48 ay vade, yüzde 2,37 faiz oranı ve aylık ödemesi 68 bin 292 lira oluyor.

T10F V1 için 1,3 milyon lira kredi, 48 ay vade, yüzde 2,41 oranında faiz oranı sunuluyor ve 52 bin 722 liradan satılıyor.

KURUMSAL KULLANICILARA KREDİ MİKTARI ARTIYOR

Kurumsal kullanıcılara 1,9 milyon liraya kadar kredi çıkıyor. T10F V2 ve T10F 4More için 750 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, 62 bin 500 lira aylık ödemeyle kredi veriliyor.

T10F V2 ve T10F 4More için 1,9 milyon lira kredi, 48 ay vade, yüzde 2,66 faiz oranı ve 72 bin 351 lira aylık ödeme ortaya çıkıyor.

T10F V1 için 1,3 milyon lira kredi, 48 ay vade, yüzde 2,69 faiz oranı sunuluyor ve aylık ödemesi 49 bin 798 lira oluyor.

T10X İÇİN DE AVANTAJLI KAMPANYA VAR

Bireysel kullanıcılar için T10X V2 için 500 bin lira kredi 12 ay vade, yüzde 0 faiz ile 41 bin 667 lira ödeme, T10X 4More için 750 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faizle 62 bin 500 lira aylık ödeme, T10X V2 için 1,7 milyon lira kredi, 48 ay vade, yüzde 2,37 faiz oranıyla 68 bin 292 lira aylık ödeme, T10X V1 için 1,3 milyon lira kredi, 48 ay vade, yüzde 2,41 oranında faiz ve 52 bin 722 lira ödeme, T10X 4More için 1,5 milyon liraya kadar kredi, 36 ay vade, yüzde 2,32 faiz oranıyla 68 bin 870 lira taksit imkanı sunuluyor.

