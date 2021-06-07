Boş bir şekilde geçirilen baz süreçlerin emekli olarak sayılması için SGK vatandaşlara borçlanma imkanı sunuyor. Bu imkan ile çalışma hayatından emeklilik hayatına vatandaşlar daha erken geçiş yapabilecek. Peki 48, 49, 52 yaşında emekli olmak mümkün mü? Erken yaşta emeklilik bekleyenlere müjdeli haber geldi. İşte ayrıntılar...

48,49,52 YAŞINDA EMEKLİ OLMAK MÜMKÜN MÜ?

5510 sayılı kanun kapsamında vatandaşlara bazı fırsatlar veriliyor. Bu fırsatlar erkeklerde askerlik borçlanması kadınlarda ise doğum borçlanması olarak karşımıza çıkıyor. Uzun ve kısa dönem er veya erbaş olarak tamamlanan askerlik süreci ve yedek subay okullarında geçirilmiş olan süreçler askerlik borçlanması esnasında etkili oluyor. Kadınlar ise staj yaptığı dönemdeki sigortalarından başlayarak çalışma hayatı sürecinde yaptığı doğumlar için her çocukta iki yıl borçlanma yapılabiliyor ve böylece 6 yıl erken emekli olma fırsatına sahip oluyor.

Söz konusu haklar en fazla üç çocuk için sunuldu. Bu haklardan yararlanmak isteyen kadınların anne olmadan önce sigortalı olarak çalışmış olması gerekli. 2021 döneminde doğum borçlanması yapan kadınlara günlük 38,16 TL ve 268,20 TL arasında ödeme yapılıyor. En düşük borçlanma sırasında elde edilen miktar ise 540 gün üzerinden 20 bin 606 TL 40 kuruş olarak karşımıza çıkıyor.