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49 ülkeye ihraç ediliyor! Şehirde deniz bile yok: Günde 100 ton satılıyor

Kayseri'deki Yamula Barajı'nda yazın başlamasıyla birlikte somon hareketliliği de artmaya başladı. Denizin olmadığı ilde üretilen somon balıkları 49 farklı ülkeye ihraç edilirken, balık yumurtası sektörünün 3'te 1'i Kayseri'deki tesis sayesinde sağlanıyor.

49 ülkeye ihraç ediliyor! Şehirde deniz bile yok: Günde 100 ton satılıyor

Kızılırmak Nehri üzerinde kurulan Yamula Barajı'ndaki tesiste toplam 5 projede 4 bin 750 ton üretim kapasitesi bulunuyor.

49 ülkeye ihraç ediliyor! Şehirde deniz bile yok: Günde 100 ton satılıyor 1

YILDA 2,5-3 TON ÜRETİM YAPILIYOR

Haziran ayı başında başlayan hasat dönemi ay sonuna kadar kesintisiz devam ediyor. Kafeslerden çıkarılan somonlar, özel kamyonlarda şoklandıktan sonra işleme ve paketleme tesislerine sevk ediliyor.

49 ülkeye ihraç ediliyor! Şehirde deniz bile yok: Günde 100 ton satılıyor 2

İşletme, ihracat ve piyasa koşullarını gözeterek yıllık ortalama 2 bin 500 ile 3 bin ton arasında üretim gerçekleştiriyor.

49 ülkeye ihraç ediliyor! Şehirde deniz bile yok: Günde 100 ton satılıyor 3

49 ÜLKEYE İHRACATI YAPILIYOR

Kentte üretilen Türk somonlarının en büyük alıcısı Rusya Federasyonu oluyor. Kayseri'den yapılan toplam balık ihracatının yüzde 70 ile 80'lik kısmı doğrudan Rusya pazarına gönderiliyor.

49 ülkeye ihraç ediliyor! Şehirde deniz bile yok: Günde 100 ton satılıyor 4

Rusya'nın yanı sıra Japonya, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Çin de dahil olmak üzere toplam 49 ülkeye ihracat yapılıyor. Ticaret ağı, Avrupa ülkelerinin tamamını kapsıyor.

49 ülkeye ihraç ediliyor! Şehirde deniz bile yok: Günde 100 ton satılıyor 5

SEKTÖRÜN 3'TE 1'İ KAYSERİ'DE

Denize kıyısı bulunmayan Kayseri, Türkiye genelindeki alabalık yumurtası ve yavru üretiminde stratejik bir öneme sahip bulunuyor. Türkiye'de üretilen toplam balık yumurtası ve yavrusunun üçte biri Kayseri'deki tesislerden karşılanıyor.

Bu yıl su seviyesinin yüksek olması ve yağışların olumlu seyretmesi, üretim verimliliğini doğrudan artırdı. İşletme, bu sezon müşteri talepleri doğrultusunda üretim hacmini geçen yıla oranla daha üst seviyeye çıkardı.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
somon Kayseri
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