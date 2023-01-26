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4A,4B,4C farketmiyor! EYT ile emekli olacaklara 15 maddelik yol haritası... En yüksek faiz uygulanacak!

26.01.2023 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT düzenlemesi Meclis’te milletvekillerinin imzasına sunuldu. Şimdi ise sırada Meclis başkanlığına sunulması var. Milyonlarca kişinin beklediği düzenlemede EYT şartları ve sürecin nasıl işleyeceği merak edilirken, SGK Uzmanı Özgür Erdursun dikkat edilmesi gereken 15 maddeyi tek tek açıkladı. Peki EYT emeklilik şartları için nasıl bir yol izlenmeli? İşte yanıtı…

4A,4B,4C farketmiyor! EYT ile emekli olacaklara 15 maddelik yol haritası... En yüksek faiz uygulanacak!

Milyonlarca Emeklilikte Yaşa Takılan (EYT), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaş şartı olmadan emeklilik hakkına kavuşacağını açıklamasının ardından ‘EYT ne zaman çıkacak?’ sorusunun yanıtını arıyordu. Ve EYT Meclis'e geldi. EYT konusunu çözüme kavuşturacak kanun teklifi, AK Parti TBMM Grubu'nda milletvekillerinin imzasına sunuldu. Teklifin, kısa süre içinde Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in açıklamasına göre EYT’lilerin ilk maaşlarını 1 Mart’tan sonra alması öngörülüyor. Düzenlemenin yaklaşık 2 hafta içerisinde yasalaşması bekleniyor. Yaş şartı olmadan 4A SGK, 4B Bağ-Kur ve 4C Emekli Sandığı kapsamında çalışan milyonlar için yapılan düzenleme için Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun 15 maddelik bir liste paylaştı. Uzman isim EYT’lilerin emeklilik ve emeklilik sonrası nasıl bir yol izleyeceği konusunda uyarıda bulundu.

İŞTE EYT’LİLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN 15 KONU

1- EYT’li olup olmadığınızı öğrenin.

2- Hangi statüden emekli olacağınızı son 2 bin 520 gün bildirilen primlerinize göre (SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığında) daha fazla gününüz varsa öğrenin ve en çok prim hangi statüdeyse hesaplayın.

3- Hangi statüden (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) emekli olacaksanız emeklilik için prim gününüz ve sigortalılık sürenizi tespit edin.

4- Prim gün sayısı eksiklerinizi SGK’ya borçlanma imkânınız varsa 5510 SK. Madde 41 eksik günlerinizi tamamlayın, borçlanma hakkınız yoksa ya da borçlanma ile prim gününü tamamlayamıyorsanız, eksik günleri nasıl tamamlayacağınızı öğrenin ve eksik primlerinizi tamamlayın.

5- Sigortalı sürenizi 18 yaş baz alınarak kadınlar 20, erkekler 25 yıllık sigortalılık sürenizi tespit edin, erkeklerde 25 yıl tamamlanmıyorsa sigorta öncesi süreler için SGK’ya borçlanma hakkınız varsa borçlanma yapın ve sigortalık sürenizi tamamlayın.

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6- EYT yasasının çıkması ile yasanın yürürlük tarihinde emeklik için çalışmıyorsanız SGK’ya Tahsis Talebi için müracaatta bulunun, isterseniz e-devlet üzerinden ya da Tahsis Talep Formunuzu doldurup iadeli taahhütlü posta ile emeklilik müracaatında bulunabilirsiniz.

7- Çalışıyorsanız öncelikle emekliliği hak ettiğinizi belgelendirecek yazıyı SGK’dan alın ve işverene teslim edin.

8- İşveren kod: 8 ile emeklilik nedeniyle işten çıkışınızı yapmalı.

9- İşten çıkışınız yapıldıktan sonra emeklilik için bağlı bulunduğunuz il, ilçe Sosyal Güvenlik Kurumuna Tahsis Talep (emeklilik) başvurusunda bulunun, e-devlet ya da iadeli taahhütlü posta ile emeklilik Tahsis Talep Formunuzu doldurup, müracaatta bulunun.

10- Son çalıştığınız iş yerinde bir yıl ve üzerinde çalışmalarınız varsa gün, ay, yıl olarak kıdem tazminatınızı ve kullanmadığınız yıllık izin, sosyal haklarınızı talep edeceksiniz. Kıdem tazminatının taksitle ödenmesi konusunda işverenin size yazılı talepte bulunması gerekir. Bunu kabul etmezseniz tazminatınızın peşin ödenmesi gerekir. Taksitli tazminatı kabul ederseniz, taksitlere mevduata uygulanan en yüksek faizin uygulanarak size ödenmesi gerekir.

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11- İşverenle emeklilik sonrasında çalışıp çalışmayacağınız konusunu konuşun, emeklilik sonrası tekrar çalışacaksanız, emeklilik sonrasında işveren tekrar sigorta işe girişinizi SGK’ya SGDP ile (Sosyal Güvenlik Destek Primi) bildirecek.

12- Artık siz emekli olmuş, tazminatınızı almış ve emekli olarak tekrar işe başlayan kişi olacaksınız.

13- Emekli olduktan sonra çalışanların emekli aylıklarından mevcut yasalarımıza göre kesinti yapılmaz.

14- Emekli olduktan sonra tüm tazminat ve yasal haklarınızı aldıktan sonra tekrar çalışmak istemiyor ve kendi adınıza şahıs işletmesi açmak ya da şirket kurmak, şirket ortağı almak istiyorsanız bunları yapabilirsiniz, emekli olduğunuz için Bağ-Kur primi ödemezsiniz.

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15- Şahıs işletmeniz, şirket ortaklığınız, Esnaf Odasına, Ticaret Sicile, Ziraat Odasına kaydınız var ve emekli olmuşsanız bu faaliyetlere devam edebilirsiniz. Bu durumda Bağ-Kur primi ödemezsiniz, emekli aylığınızdan mevcut yasalarımıza göre kesinti olmaz.


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