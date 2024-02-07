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4A SGK emekli aylığı hesaplama sayfası erişime açıldı! SGK uygulamayı devreye soktu, SSK'lısı Bağkur'lusu milyonlar sistemi yavaşlattı

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Finans Editörü
07.02.2024 11:28 | Son Güncelleme:
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SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı (4A, 4B, 4C) kapsamındaki milyonlarca çalışan ‘bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım?’ sorusuna yanıt arıyordu. Sosyal Güvenlik Kurumu milyonların kafasındaki soru işaretini giderecek adımı attı. Emekli olunca ne kadar emekli maaşı alacağını merak edenler için 4C, 4B, 4A Emekli Aylık Bilgisi Hesaplama ekranı SGK’da erişime yeniden açıldı. Uygulamanın yeniden devreye alınması ile de sistemde yoğunluk oluştu.

4A SGK emekli aylığı hesaplama sayfası erişime açıldı! SGK uygulamayı devreye soktu, SSK'lısı Bağkur'lusu milyonlar sistemi yavaşlattı

Emekli maaşı zammı sonrasında SGK tarafından emeklilerin yeni kök maaşları verileri sisteme yüklendi. Yeni emekli olacaklar ya da ‘Emekli olunca ne kadar maaş alırım?’ diye merak edenler içinse Sosyal Güvenlik Kurumu SGK tarafından uygulamaya konan emekli maaşı hesaplama ekranı yeniden devreye alındı. İşte SGK 4A emekli aylığı hesaplama ekranı ve haberin detayları…

EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

Emekli maaşı hesaplaması, çalışma günü, prim ödemesi gibi pek çok kritere göre değişiklik gösteriyor. Sosyal Güvenlik Kurumu da kendi sitesinde yer verdiği maaş ve emeklilik zamanı bilgileriyle birlikte, kesinlik içermeden emekli olduğunuzda alacağınız maaşı belirtiyor.

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BUGÜN EMEKLİ OLSAM NE KADAR MAAŞ ALIRIM?

SGK tarafından uygulamaya konan 'Emekli olursam ne kadar maaş alırım' ekranıyla birlikte, emekli olmaya hak kazanacak kişiler maaşlarını kolayca hesaplayabiliyor.

hmf

4A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ sayfasına girilip, sayfada istenen bilgiler giriliyor;
• T.C Kimlik numarası,
• SSK Sicil Numarası,
• Baba adı,
• Nüfus il,
• Doğum tarihi bilgileri.

'Sorgula' butonuna basınca emeklilik hesaplaması yapılabiliyor. 2024 yılı Ocak dönemi aylık artışı verileri sisteme yükleninceye kadar uygulama geçici olarak kapatılmıştı. SGK tarafından uygulama bugün itibarıyla açıldı.

4/A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA İÇİN TIKLAYIN

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4B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

uyg.sgk.gov.tr adresinde 4B emekli maaşı hesaplama sayfasına girilip, TC Kimlik numarası, kurum ve güvenlik kodu yazılınca emeklilik hesaplaması yapılabiliyor.

4/B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

uyg.sgk.gov.tr/HizmetHesabi4c/ sayfasına girince şu bilgiler isteniyor:
• Doğum tarihi,
• Cinsiyet,
• 4A çalışma süresi
• Başlangıç ve bitiş tarihi.

Hizmet türünü seçtikten sonra altta bulunan hesapla butonuna basılıyor ve emeklilik hesaplaması yapılıyor.

4/C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

MEMUR (4)

SİSTEMDE YOĞUNLUK OLUŞTU

SGK'nın sistemi devreye almasının ardından vatandaşlar ne kadar emekli maaşı alacağını öğrenmek için sitede yoğunluk oluşturdu. Bu nedenle zaman zaman yavaşlık yaşandı.

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