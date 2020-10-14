4B’li çalışanlar... 4B hizmet dökümü nasıl alınır? Önceden Bağ-Kur'lu çalışanların hizmet dökümü!

Bağ-Kur hizmet dökümü nasıl alınır merak eden 4B'li çalışanlara bu bilgileri, e-Devlet giriş bilgileri ile öğrenebileceğini belirtelim. Eski adı Bağ-Kur olan 4B'li çalışanların güncel sigorta bilgilerini almaları için e-Devlet üzerinden adım adım ilerleyebileceği detayları hazırladık. Sigorta dökümlerini almak isteyen 4B'li çalışanların araştırdığı bir diğer konu da, 4B hizmet dökümüne hangi sürelerde ulaşabileceği oldu. İşte Bağ -Kur sigorta prim günleri öğrenme...

BAĞ-KUR (4B) SİGORTA PRİM GÜNLERİ ÖĞRENME

4B'li çalışanlar sigortalı olduğu süreç ve prim günleri gibi bilgilere ihtiyaç duyduğunda diledikleri zaman bu bilgiye e-Devlet üzerinden ulaşabilecek. 4B hizmet dökümü nasıl alınır sorusunu soran vatandaşlar için detayları adım adım aşağıda açıkladık. 4B hizmet dökümü e-Devlet üzerinden herhangi bir gün alınabilir. Eğer e-Devlet resmi internet sitesinde alt yapı çalışması yoksa her zaman alınabilir. 4B'li çalışanlar, e-Devlet üzerinden rahatlıkla tüm primlerini ve sigorta bilgilerini görebilecekler.



E-DEVLET 4B HİZMET DÖKÜMÜ NASIL ALINIR?

E-devlet üzerinden 4B hizmet dökümü nasıl alınır detaylı olarak paylaşıyoruz.