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4B’li çalışanlar... 4B hizmet dökümü nasıl alınır? Önceden Bağ-Kur'lu çalışanların hizmet dökümü!

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.10.2020 14:27 | Son Güncelleme

Önceden Bağ-Kur'lu olarak tanımlanan şimdiki adı 4B olan çalışanlar, e-Devlet üzerinden 4B hizmet dökümü nasıl alınır öğrenmeye çalışıyor. 4B'li çalışan kişilerin sigortalarının güncel durumu nasıl öğrenilir adım adım detayları haberimizde. İşte e-Devlet'ten 4B hizmet dökümü alma!

4B’li çalışanlar... 4B hizmet dökümü nasıl alınır? Önceden Bağ-Kur'lu çalışanların hizmet dökümü!

Bağ-Kur hizmet dökümü nasıl alınır merak eden 4B'li çalışanlara bu bilgileri, e-Devlet giriş bilgileri ile öğrenebileceğini belirtelim. Eski adı Bağ-Kur olan 4B'li çalışanların güncel sigorta bilgilerini almaları için e-Devlet üzerinden adım adım ilerleyebileceği detayları hazırladık. Sigorta dökümlerini almak isteyen 4B'li çalışanların araştırdığı bir diğer konu da, 4B hizmet dökümüne hangi sürelerde ulaşabileceği oldu. İşte Bağ -Kur sigorta prim günleri öğrenme...

BAĞ-KUR (4B) SİGORTA PRİM GÜNLERİ ÖĞRENME

4B'li çalışanlar sigortalı olduğu süreç ve prim günleri gibi bilgilere ihtiyaç duyduğunda diledikleri zaman bu bilgiye e-Devlet üzerinden ulaşabilecek. 4B hizmet dökümü nasıl alınır sorusunu soran vatandaşlar için detayları adım adım aşağıda açıkladık. 4B hizmet dökümü e-Devlet üzerinden herhangi bir gün alınabilir. Eğer e-Devlet resmi internet sitesinde alt yapı çalışması yoksa her zaman alınabilir. 4B'li çalışanlar, e-Devlet üzerinden rahatlıkla tüm primlerini ve sigorta bilgilerini görebilecekler.
4B HİZMET DÖKÜMÜ ALMA

E-DEVLET 4B HİZMET DÖKÜMÜ NASIL ALINIR?

E-devlet üzerinden 4B hizmet dökümü nasıl alınır detaylı olarak paylaşıyoruz.

İşte o adımlar;

– e-Devlet ekranına girmek için gerekli bilgiler; TC. kimlik numarası ve e-Devlet şifresidir.

  • e-Devlet giriş bilgilerinizle giriş yapın. Eğer giriş bilgileriniz yoksa, PTT'den kimliğinizle birlikte almanız mümkün.

– Daha sonra giriş bilgilerinizle e-Devlet ekranlarından Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 4B Hizmet Bilgisi sayfasına geçin.

– Bu sayfaya geçmek için arama çubuğuna 4B yazmanız yeterli. Seçenekler altta çıkacaktır.
4B HİZMET DÖKÜMÜ ALMA

E-DEVLET 4B HİZMET BİLGİSİ SAYFASINDA NELER VAR?

– İşe ilk giriş tarihinizi,

– Kişisel nüfus kâğıdı bilgilerinizi,

– İşten ayrılış tarih ya da tarihlerinizi,

– Ödenen sigorta prim günlerinizi,

– Eksik günleriniz varsa ay içindeki eksik günlerinizi Hizmet bilgileri sorgulamasında öğrenebilirsiniz.

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