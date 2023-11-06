5.000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ SSK, BAĞ-KUR ÖDEME TARİHLERİ 2023: 5.000 TL emekli ikramiyesi bu hafta yatacak mı, ne zaman ödenecek?

Emekli ikramiyesi ile ilgili birçok kişi internette araştırma yapıyor. Çalışmayan emeklilere Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla bir defaya mahsus 5 bin TL ikramiye verilmesinin öngören madde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmişti. Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri arama motorlarında sorgulanıyor. İşte 29 Ekim emekli ikramiyesi hakkında ayrıntılar...

5.000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN, GÜN BELLİ Mİ?

5.000 TL emekli ikramiyesi ödeme tarihine ilişkin açıklamada bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

“Ödemeler, Kasım’ın 15’ini geçmeyecek gibi duruyor.”

EMEKLİ İKRAMİYESİ ŞARTLARI NELER?

Emekli ikramiye ödemesi tek seferlik olacak ve bu yıla özgü olarak ödenecek. İkramiye çalışan emeklilere verilmeyecek. SGK'dan aldığı emekli maaşının dışında çalışmasından dolayı bir geliri olmayanlar bu ikramiyeyi alabilecekler.

DUL VE YETİM MAAŞI ALANLARI DA İLGİLENDİRİYOR!

Dul olup çocuğu olmayanların yüzde 75, dul olup çocuğu olanların yüzde 50, yetim olanların ise yüzde 25 oranında ikramiyeden faydalanması bekleniyor. Buna göre çocuklu ve dul olan vatandaşların ödemeleri 2500 TL, yetim ödemesinin 1250 TL'de kalacağı belirtiliyor.





