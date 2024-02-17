5.097 TL’den 7.608 TL’ye yükseltilmişti! Evde bakım yardımı ödemeleri hesaplara yatıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan Evde Bakım Yardımı’nın Ocak ayı memur maaş katsayısına göre yapılan artışla birlikte 5.097 TL’den 7.608 TL’ye çıkarıldığı belirtti.

Bakan Göktaş, "Yeni düzenlemeyle Evde Bakım Yardımı ödemelerini hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde yatırmaya başladık. Bu kapsamda bu ay toplam 4,2 milyar TL Evde Bakım Yardımı ödemesi yaptık" ifadelerini kullandı.





