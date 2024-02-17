FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 5.097 TL’den 7.608 TL’ye yükseltilmişti! Evde bakım yardımı ödemeleri hesaplara yatıyor

5.097 TL’den 7.608 TL’ye yükseltilmişti! Evde bakım yardımı ödemeleri hesaplara yatıyor

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Finans Editörü
17.02.2024 10:07 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evde Bakım Yardımı ödemeleri 2024 Ocak ayı memur maaş katsayısına göre yapılan artışla 5.097 TL’den 7.608 TL’ye yükseltilmişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş zamlı ödemelerin hesaplara yatırıldığını duyurdu.

5.097 TL’den 7.608 TL’ye yükseltilmişti! Evde bakım yardımı ödemeleri hesaplara yatıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan Evde Bakım Yardımı’nın Ocak ayı memur maaş katsayısına göre yapılan artışla birlikte 5.097 TL’den 7.608 TL’ye çıkarıldığı belirtti.

Bakan Göktaş, "Yeni düzenlemeyle Evde Bakım Yardımı ödemelerini hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde yatırmaya başladık. Bu kapsamda bu ay toplam 4,2 milyar TL Evde Bakım Yardımı ödemesi yaptık" ifadelerini kullandı.

Anlık Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kademeli emeklilik ‘EYT’ye takıldı!Kademeli emeklilik ‘EYT’ye takıldı!
SPK duyurdu: 2 şirket daha halka arz oluyor! SPK duyurdu: 2 şirket daha halka arz oluyor!
Emekli ikramiyesi kararı Meclis’te: İşte ödeme takvimiEmekli ikramiyesi kararı Meclis’te: İşte ödeme takvimi
Anahtar Kelimeler:
evde bakım
En Çok Okunan Haberler
Banka müdürlerinden banka kartı kararı!

Banka müdürlerinden banka kartı kararı!

Kademeli emeklilik ‘EYT’ye takıldı!

Kademeli emeklilik ‘EYT’ye takıldı!

Emekli ikramiyesi kararı Meclis’te: İşte ödeme takvimi

Emekli ikramiyesi kararı Meclis’te: İşte ödeme takvimi

7.608 TL olmuştu! Zamlı ödemeler hesaplara yattı

7.608 TL olmuştu! Zamlı ödemeler hesaplara yattı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Isı yalıtımlı, suya dayanıklı Columbia ürünleri indirime girdi

Isı yalıtımlı, suya dayanıklı Columbia ürünleri indirime girdi

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.