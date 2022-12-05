Yeni haftanın ilk gününde güncel altın fiyatları merak ediliyor. Altın fiyatlarındaki yükseliş eğilimi haftanın ilk işlem gününde de görüldü. Peki, 5 Aralık 2022 ALTIN BİLEZİK FİYATLARI ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatlarında son durum nedir? İşte tüm detaylar...

5 ARALIK 2022 ALTIN BİLEZİK FİYATLARI NE KADAR?

5 Aralık 2022 Pazartesi günü altın fiyatlarındaki yükseliş eğilimi haftanın ilk işlem gününde de görüldü.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik 598,13 TL'den alınıyor ve 714,31 TL'den satılıyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bileziğin alışı 790,64 TL iken satışı ise 790,74 TL oldu.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik 989,63 TL'den alınırken 1.051,69 TL'den satılıyor.

