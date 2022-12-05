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5 Aralık 2022 ALTIN BİLEZİK FİYATLARI ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatlarında son durum!

05.12.2022 08:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

5 Aralık 2022 güncel altın fiyatları merak ediliyor. Altın alıp satacak olan vatandaşlar son dakika gelişmelerini takip ediyorlar. Bu kapsamda güncel altın bilezik fiyatları da araştırılıyor. Peki, 5 Aralık 2022 altın bilezik fiyatları ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatlarında son durum ne? İşte tüm merak edilenler...

5 Aralık 2022 ALTIN BİLEZİK FİYATLARI ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatlarında son durum!

Yeni haftanın ilk gününde güncel altın fiyatları merak ediliyor. Altın fiyatlarındaki yükseliş eğilimi haftanın ilk işlem gününde de görüldü. Peki, 5 Aralık 2022 ALTIN BİLEZİK FİYATLARI ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatlarında son durum nedir? İşte tüm detaylar...

5 ARALIK 2022 ALTIN BİLEZİK FİYATLARI NE KADAR?

5 Aralık 2022 Pazartesi günü altın fiyatlarındaki yükseliş eğilimi haftanın ilk işlem gününde de görüldü.

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14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik 598,13 TL'den alınıyor ve 714,31 TL'den satılıyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bileziğin alışı 790,64 TL iken satışı ise 790,74 TL oldu.

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22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik 989,63 TL'den alınırken 1.051,69 TL'den satılıyor.

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