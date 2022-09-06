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‘5 aydır düşüyor’ derken… Yeni zamlar yolda! Bakan tek tek açıkladı…

06.09.2022 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küresel gıda fiyatları 5 aydır üst üste gerilerken Ukrayna’dan flaş bir açıklama geldi. Ukrayna Tarım Bakanı Mykola Solskyi tahıl koridoruna rağmen gıda fiyatlarında kış ayları öncesinde büyük artışların görülebileceğini söyledi. Ukraynalı Bakan fiyatların 3 nedenden dolayı yükselebileceğinin altını çizerek, savaşın durdurulması çağrısında bulundu.

‘5 aydır düşüyor’ derken… Yeni zamlar yolda! Bakan tek tek açıkladı…

TÜİK verilerine göre Türkiye'de Ağustos'ta yıllık enflasyon yüzde 80.21 oldu. Üretici fiyatları ise yüzde 143'e ulaştı. Fiyatı en çok artan kalem ise tahıl oldu. Ukrayna Tarım Bakanı Mykola Solskyi tahıl koridoruna rağmen gıda fiyatlarında kış ayları öncesinde büyük artışların görülebileceğini söyledi.

Dünya’ya konuşan Solskyi, ülkelerin kış öncesinde depolarını doldurmak için fazla alım yapmaları halinde yeniden çok yüksek fiyatlarla karşı karşıya kalınabileceğini belirtti. Solskyi sert geçmesi beklenen kış öncesinde, “Ülkelere benim tavsiyem savaşı durdurmaları olacaktır. Bunu savaş halindeki bir ülkenin bakanı olarak söylemiyorum” dedi.

KAPASİTE 5-6 MİLYON TON

Tahıl koridoru aracılığıyla taşınan miktarın 1,5 milyon tonu geçtiğini, ancak kapasitenin 5-6 milyon ton olduğunu belirten Solskyi, lojistik ve güvenlikle ilgili koşulların karşılanması halinde bu potansiyelin tamamına ulaşılabileceğinin altını çizdi.

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TARIM ARAZİLERİ YÜZDE 25 AZALDI

Ellerindeki tahılın Tahıl koridoru aracılığıyla taşınmasının, eğer savaş kaynaklı olumsuz koşullar söz konusu olmazsa 1 yıl kadar sürmesini beklediklerini belirten Solskyi, bu yıl Ukrayna kontrolü altındaki tarım arazilerinin yüzde 23-25 azaldığını, bu nedenle 2021’deki 108 milyon tonluk hasata karşı bu yıl 67 milyon tonluk hasat beklediklerini de ifade etti.

“GIDA FİYATLARINDA YİNE ÇOK BÜYÜK ARTIŞLAR GÖREBİLİRİZ”

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Ukraynalı Bakan gıda fiyatlarında yeni artışlar görülebileceğinin altını çizerek, “Bir dizi faktöre bağlı olarak gıda fiyatlarında yeni artışlar görebiliriz. Bunlardan biri, ülkelerin kış ayları öncesinde rezervlerini doldurmak amacıyla normalde yaptıklarından çok fazla alım yapmaları riski. Ülkelerin kış öncesinde depolarını doldurmak için fazla alım yapmaları halinde yeniden çok yüksek fiyatlarla karşı karşıya kalınabilir. Gıda fiyatlarında yine çok büyük artışlar görebiliriz. Bir diğer risk faktörü de Karadeniz limanlarının yeniden bloke edilmesiyle ilgili. Üçüncüsü ise ABD, Kanada, Arjantin ve Brezilya'da hasatın ne kadar iyi olacağı. Kuraklık nedeniyle onların da bazı zorluklarla karşılaştıklarını görüyoruz” ifadelerini kullandı.

KÜRESEL GIDA FİYATLARINDA GERİLEME 5 AYDIR DEVAM EDİYOR

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), küresel gıda fiyatlarının ağustosta bir önceki aya göre yüzde 1,9 gerilediğini bildirdi. Böylece fiyatlar 5 ay üst üste gerilemiş oldu. Gıda Fiyat Endeksi, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 1,9 düşüşle 138 puana indi. Böylece, Gıda Fiyatları Endeksi son 5 ay boyunca düşmüş oldu. Endeks, Ağustos 2021'e göre ise yüzde 7,9 yükseldi.

TAHIL FİYATLARI DÜŞÜŞTE

Ağustostaki düşüşte, tahıllar, bitkisel yağlar, süt ürünleri, et ve şekerin uluslararası fiyatlarındaki gerileme etkili oldu. Tahıl Fiyat Endeksi geçen ay temmuza göre yüzde 1,4 düşüş gösterdi. Bu dönemde uluslararası piyasalarda buğday fiyatları yüzde 5,1 azaldı. Buğday fiyatlarındaki düşüş Kuzey Amerika ve Rusya'daki üretim beklentilerinin artmasından ve Ukrayna limanlarından ihracatın yeniden başlamasından kaynaklandı. Tahıl Fiyat Endeksi ağustosta geçen yılın aynı dönemine kıyasla ise yüzde 11,4 yükseldi.

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Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi ağustosta aylık yüzde 3,3 gerileyerek 163,3 puan oldu. Bu dönemde özellikle palmiye, ayçiçeği ve kanola yağlarının fiyatları azaldı. Süt Ürünleri Fiyat Endeksi, temmuza göre yüzde 2 azalarak 143,5 puana indi. Endeks geçen yılın aynı dönemine kıyasla ise yüzde 23,5 arttı. Et Fiyat Endeksi aylık bazda yüzde 1,5 gerileyerek 122,7 puana inerken geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,2 arttı.
Şeker Fiyat Endeksi de aylık bazda yüzde 2,1 gerileyerek 110,4 puan oldu.


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Anahtar Kelimeler:
Gıda fiyatları
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