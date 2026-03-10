5 ayın zirvesindeydi! Türkiye'nin kredi risk primi yeniden düşüşte

Türkiye'nin kredi riskini gösteren ve yatırımcılar tarafından yakından takip edilen 5 yıllık kredi temerrüt takası (CDS), küresel piyasalardaki risk iştahının artmasıyla birlikte geriledi. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile devam eden savaşın kısa süre içinde sona erebileceğine yönelik açıklamalarının ardından petrol fiyatlarında yaşanan düşüş ve piyasalardaki iyimserlik, Türkiye'nin risk priminde de geri çekilmeye yol açtı.

Bugünkü işlemlerde Türkiye'nin 5 yıllık CDS primi 9 baz puan düşerek yeniden 260 baz puanın altına geriledi. Bir gün önce ise jeopolitik risklerin etkisiyle yükselen CDS, 262 baz puanı aşarak Ekim 2025'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

KREDİ RİSK PRİMİ (CDS) NEDİR?

Türkçe'de kredi risk primi veya kredi temerrüt takası olarak ifade edilen CDS (Credit Default Swap), bir ülkenin ya da şirketin borcunu geri ödeyememe riskine karşı kullanılan bir tür sigorta mekanizması olarak tanımlanıyor.

Yatırımcılar bir ülkenin hazinesine ya da bir şirkete borç verirken, geri ödeme riskine karşı CDS satın alarak kendilerini güvence altına alabiliyor. CDS işlemleri genellikle tezgahüstü piyasalar (OTC) olarak adlandırılan ve herhangi bir borsa düzenlemesine tabi olmayan piyasalarda gerçekleştiriliyor.