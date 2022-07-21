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5 bakanlık bir araya geldi! Kritik toplantı sonrası Bakan Nebati açıkladı...

21.07.2022 08:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gıda fiyatlarındaki artış sürerken dün kritik bir toplantı gerçekleştirildi. 5 bakanlığın bir araya geldiği Fiyat İstikrarı Komitesi sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den açıklama geldi. Bakan Nebati, "Arz kesintilerinin gıda ve enerji fiyatları üzerindeki risklerini detaylandırarak stratejik tarımsal ürünlerin yurt içi arzındaki gelişmelerini kapsamlı bir şekilde değerlendirdik" dedi.

5 bakanlık bir araya geldi! Kritik toplantı sonrası Bakan Nebati açıkladı...

Fiyat İstikrarı Komitesinin beşinci toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında dün akşam saatlerinde toplandı. Toplantıda güncel enflasyon gelişmeleri mercek altına alınırken, küresel düzeyde enflasyonist baskılar ile gıda ve enerji arz güvenliğine ilişkin endişelerin yoğunlaştığı içinde bulunduğumuz bu dönemde emtia fiyatlarının seyri değerlendirildi.

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Ayrıca yılın ikinci yarısında fiyat istikrarına etki edebilecek diğer faktörlerin de konuşulduğu toplantı için Bakan Nebati'den değerlendirme geldi.

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Bakan Nebati, "Güncel enflasyon gelişmelerini mercek altına aldığımız toplantı kapsamında arz kesintilerinin gıda ve enerji fiyatları üzerindeki risklerini detaylandırarak stratejik tarımsal ürünlerin yurt içi arzındaki gelişmelerini kapsamlı bir şekilde değerlendirdik" ifadelerini kullandı.

DOĞAL GAZ DEPOLAMASI DA GÖRÜŞÜLDÜ

Hazine Bakanlığı'ndna yapılan duyuruda ise alınan kararlara ilişkin şunlar belirtildi:

“Komite üyeleri, arz - talep uyumsuzlukları ile arz kesintilerinin özellikle gıda ve enerji fiyatları üzerindeki risklerini detaylandırmıştır. Aynı zamanda gıda fiyatları özelinde buğday, arpa, Ayçiçek yağı ve şeker gibi stratejik tarımsal ürünlerin yurt içi arzındaki gelişmeler değerlendirilmiştir. Toplantıda yılın ikinci yarısında fiyat istikrarını etkileyecek diğer risk faktörleri ve önlemler de ele alınmıştır.

Komite tarafından,

  1. Kamu fiyat politikalarının, enflasyonla mücadele konusundaki kararlılık ve mali disiplin çerçevesinde belirlenmeye devam edilmesine
  2. Stratejik tarım ürünlerinin ilgili kurumlarımız tarafından satın alınmasına devam edilmesine
  3. Özellikle gıda ve enerji fiyatları başta olmak üzere fiyat istikrarına yönelik tüm paydaşların eş güdüm içerisinde çalışmaya devam etmesine
  4. Kış öncesi doğal gaz depolama ünitelerinin en üst kapasiteye ulaştırılmasına
  5. Avrupa başta olmak üzere tüm dünyada enerji tasarrufuna yönelik önlemler en üst seviyede alınırken ülkemizde de enerji tüketim alışkanlıklarının bu istikamette yönlendirilmesine karar verilmiştir.”


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