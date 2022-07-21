5 bakanlık bir araya geldi! Kritik toplantı sonrası Bakan Nebati açıkladı...

Fiyat İstikrarı Komitesinin beşinci toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında dün akşam saatlerinde toplandı. Toplantıda güncel enflasyon gelişmeleri mercek altına alınırken, küresel düzeyde enflasyonist baskılar ile gıda ve enerji arz güvenliğine ilişkin endişelerin yoğunlaştığı içinde bulunduğumuz bu dönemde emtia fiyatlarının seyri değerlendirildi.
Ayrıca yılın ikinci yarısında fiyat istikrarına etki edebilecek diğer faktörlerin de konuşulduğu toplantı için Bakan Nebati'den değerlendirme geldi.
Bakan Nebati, "Güncel enflasyon gelişmelerini mercek altına aldığımız toplantı kapsamında arz kesintilerinin gıda ve enerji fiyatları üzerindeki risklerini detaylandırarak stratejik tarımsal ürünlerin yurt içi arzındaki gelişmelerini kapsamlı bir şekilde değerlendirdik" ifadelerini kullandı.
Hazine Bakanlığı'ndna yapılan duyuruda ise alınan kararlara ilişkin şunlar belirtildi:
“Komite üyeleri, arz - talep uyumsuzlukları ile arz kesintilerinin özellikle gıda ve enerji fiyatları üzerindeki risklerini detaylandırmıştır. Aynı zamanda gıda fiyatları özelinde buğday, arpa, Ayçiçek yağı ve şeker gibi stratejik tarımsal ürünlerin yurt içi arzındaki gelişmeler değerlendirilmiştir. Toplantıda yılın ikinci yarısında fiyat istikrarını etkileyecek diğer risk faktörleri ve önlemler de ele alınmıştır.
Komite tarafından,
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