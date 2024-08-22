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5 bin liradan 18 bin liraya çıktı! Mazot, köprü ve otoyol zammı derken... 2,5 yılda acı tablo

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
22.08.2024 09:24
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Gıda fiyatlarında artışların ana nedenleri arasında mazot fiyatları, otoyollar, köprü masrafları yer alırken son zamlar vatandaşları da satıcıları da zor duruma soktu. Ocak 2022’de bir TIR’ın İstanbul’dan İzmir’e gidiş masrafı tam 5 bin 265 lirayken bu rakam son zamların ardından 18 bin 600 liraya çıktı.

5 bin liradan 18 bin liraya çıktı! Mazot, köprü ve otoyol zammı derken... 2,5 yılda acı tablo

Tarlada kilosu 5 lira olan bir ürünün fiyatı, şehirdeki market rafına gelene kadar en az 10 misline çıkıyor. Bunun en önemli nedeni ise akaryakıt, köprü ve otoyol zamları nedeniyle nakliyenin istade artması…

MAZOTUN LİTRESİ 9,31 TL’DEN SATILIYORDU

2,5 yıl önce İstanbul’dan İzmir’e giden bir TIR o gün için litresi 9 lira 31 kuruş olan motorin ile doldurulup yola çıktığında 2 bin 899 liralık mazot yakıyordu. Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi Köprüleri ile paralı otoyollara ise 2 bin 366 lira ödeniyordu. Böylelikle tarladan alınan gıda ürünlerini taşıyan TIR’ın yolculuğu 5 bin 265 liraya mal oluyordu.

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NEREDEN NEREYE GELDİ?

Sözcü’de yer alan habere göre, Ocak 2022’den bugüne mazot ve otoyollar defalarca zamlandı. Bugün bir TIR’ın İstanbul’dan İzmir’e gidiş maliyeti 18.600 lira oldu. Mazotun litresi 2.5 yıl önce 9.3 liraydı, bugün 44 lira.
Köprü ve otoyol ücretlerine defalarca zam yapıldı. Örneğin Ocak 2022’de Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden TIR geçiş ücreti 147 liraydı. Şimdi ise 545 lira. Osmangazi Köprüsü’nden 2.5 yıl önce TIR geçiş ücreti 585.5 liraydı. Şimdi 1765 lira. İzmir Otoyolu’nda 2.5 yıl önce TIR geçiş ücreti 1456 liraydı. Şimdi 2.585 lira. Bu kalemlerdeki her kuruş artış doğrudan mutfaktaki her gıdanın fiyatına zam olarak yansıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Gıda fiyatları
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