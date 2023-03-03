FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 5 bin liradan 20 bin liraya... Özel ekip kuruldu! Kiralık ve satılık ev ilanlarında 6 Şubat öncesiyle sonrasındaki değişimlere bile bakılıyor

5 bin liradan 20 bin liraya... Özel ekip kuruldu! Kiralık ve satılık ev ilanlarında 6 Şubat öncesiyle sonrasındaki değişimlere bile bakılıyor

03.03.2023 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Depremin ardından konut satışı ve kiralama konusunda deprem fırsatçıları da gündeme gelmişti. Depremzedelerin göç ettiği illerde kiraların 5 bin TL'den 20 bin TL'lere kadar çıkarıldığı yönünde ihbarlar gelmişti. Konuyla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Depremden sonra konut satışı ve kiralamada rayiç bedellerin üzerinde kalan ilanların sahipleri, sözleşmeye taraf mülk sahibi ile aracılar hakkında 'şüpheli' sıfatıyla işlem yapılacak.

5 bin liradan 20 bin liraya... Özel ekip kuruldu! Kiralık ve satılık ev ilanlarında 6 Şubat öncesiyle sonrasındaki değişimlere bile bakılıyor

Deprem felaketi sonrası evleri yıkılan ya da hasar gören depremzedeler başka illere göç etmişti. Ancak bunun sonucunda da depremzedelerin göç ettiği illerde kira fiyatlarındaki fahiş artışlar gündem olmuştu. Konuyla alakalı ekipler harekete geçti ve tüm ihbarlar detaylı olarak inceleniyor. Emniyet, emlak satışı ve kiralamada deprem fırsatçılığı yapanları özel ekiple takip ediliyor. İşte kira ve konut fiyatlarındaki o artışlarla ilgili atılan adımların ayrıntıları...

'KİRALAR 5 BİN TL'DEN 20 BİN TL'YE ÇIKARILDI' İHBARLARI

AA muhabirinin Emniyet yetkililerinden aldığı bilgiye göre, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlerin göç ettiği illerde, kiraların 5 bin liradan 15-20 bin liraya çıkarıldığı yönündeki ihbarların ardından Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçti.

iStock-1063289558

ÖZEL EKİP KURULDU

Şube Müdürlüğünde kurulan özel ekip, Ankara 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü ile koordinasyon sağlayarak ulaştığı ihbar sahibi depremzedelerin "şikayetçi" olarak ifadelerini aldı.

Emlak satışı ve kiralamada aracılık yapan internet siteleriyle de irtibat kuran ekipler, Ankara'daki konutlara ait kiralık ve satılık ilanlarına ait bilgilere ulaştı. Deprem öncesi ile deprem sonrası değişimleri karşılaştıran ekipler fahiş fiyat artışı görülen ilanları tek tek tespit etti.

iStock-513223014 (1)

"FAHİŞ KİRA ARTIŞI" BAŞLIKLI HABERLER TARANDI

Haberlerde ve açık kaynaklarda yer bulan "fahiş kira artışı" başlıklı haberleri de tarayan ekipler söz konusu iddiaların tamamını araştırdı.

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü ile yazışan ekipler, e-Ticaret sitelerinde 5 Şubat 2023 tarihi itibarıyla yer alan konut kira ve konut satış fiyatlarına yüzde 10’dan fazla zam yapan ilanların verilerini soruşturma dosyasına eklenmek üzere talep etti.

Ankara’da faaliyet gösteren ve ilanlarında anormal artış belirlenen emlakçılardan ilanlara ait bilgileri ve kontratları temin eden ekipler, Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası ve Ankara Ticaret Odası ile yaptığı yazışmalar sonrası da kayıtlı emlakçılardan 5 Şubat'tan bu yana aracı oldukları kira ve satış belgelerinin nüshaları ile güncel kira ve satış bilgilerini aldı.

Bu amaçla ilçe emniyet müdürlüklerinin ekipleri de emlakçıları tek tek ziyaret etti.

thumbs_b_c_8426b2467dc98d82e956078701a9e040

TÜİK'LE DE GÖRÜŞÜLDÜ

Çalışmalar kapsamında Türkiye İstatistik Kurumundan (TÜİK) konut artış endeksi verilerini alan ekipler Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği (TDUB) ile görüştü.

Soruşturma sürecinde konut kira ve satış bedellerinin değerleme uzmanları (eksper) aracılığıyla değerlendirileceği ve emlak endekslerinin çıkarılacağı öğrenildi.

'ŞÜPHELİ' SIFATIYLA İŞLEM YAPILACAK

Çalışmalar sonrası ortaya çıkacak rayiç bedellerin üzerinde kalan ilanların sahipleri, şikayete konu sözleşmeye taraf mülk sahibi ile aracılar hakkında "şüpheli" sıfatıyla işlem yapılacak.

Fiyat artışına neden olanlara yönelik 'fiyatları etkileme' suçundan soruşturma yürütülerek, dava açılabilecek. Avukat Beyza Nur Çatal, suç kapsamında 1 ile 3 yıl arasında hapis cezası verilebileceğini söyledi.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O ilin ilk EYT emeklisi oldu! Sabah başvurusunu yaptı 4 saat sonra...O ilin ilk EYT emeklisi oldu! Sabah başvurusunu yaptı 4 saat sonra...
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Çalışmalar başladı, vergiden muaf olacaklarCumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Çalışmalar başladı, vergiden muaf olacaklar
EYT'ye ilişkin kanun teklifi kabul edildi!EYT'ye ilişkin kanun teklifi kabul edildi!
Anahtar Kelimeler:
deprem Kira kiralık daire satılık ev

En Çok Okunan Haberler

Cumhur İttifakından 'Kızılay' tepkisi! İstifa çağrısı yaptı: "Akıl devre dışı kalmış"

Cumhur İttifakından 'Kızılay' tepkisi! İstifa çağrısı yaptı: "Akıl devre dışı kalmış"

Sloganlar eşliğinde gelmişti tek kelimelik açıklama yaptı

Sloganlar eşliğinde gelmişti tek kelimelik açıklama yaptı

Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor

Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor

'Hiç beklemiyordum' Akın ettiler! Uzun kuyruklar oluştu

'Hiç beklemiyordum' Akın ettiler! Uzun kuyruklar oluştu

TÜİK Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

TÜİK Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

EYT yürürlüğe girdi! Emeklilik için başvurular başlıyor!

EYT yürürlüğe girdi! Emeklilik için başvurular başlıyor!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Tasarruflu alışverişin yolu indirimli ürünlerden geçer! Günün fırsatlarını sizin için seçtik

Tasarruflu alışverişin yolu indirimli ürünlerden geçer! Günün fırsatlarını sizin için seçtik

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! Size özel indirimdeki ürünleri seçtik

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! Size özel indirimdeki ürünleri seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.