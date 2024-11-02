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5 bin TL artırdı 'Asgari ücret 35 bin TL olmalı! Emekli maaşı da...' YRP lideri Erbakan, mantığını böyle açıkladı

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
02.11.2024 13:57
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Asgari ücret tahminleri gelirken siyasilerden de çıkışlar geliyor. YRP lideri Fatih Erbakan "Asgari ücretin en azından 35 bin TL seviyesine gelmesi gerek. Mantığı da 2 asgari ücretin en azından yoksulluk sınırı seviyesine gelmesi. 12 bin 500 TL'de kalmış olan emeklilerin de durumunun iyileştirilmesi ve emekli maaşının en azından asgari ücret seviyesine getirilmesi lazım" dedi. Erbakan, CHP lideri Özgür Özel'in asgari ücret için söylediği rakamı kendisinin 5 bin TL daha artırdığına vurgu yaptı.

5 bin TL artırdı 'Asgari ücret 35 bin TL olmalı! Emekli maaşı da...' YRP lideri Erbakan, mantığını böyle açıkladı

Milyonlar yeni asgari ücreti ve emekli maaşını merakla bekliyor. Asgari ücrete ve emekli maaşına ne kadar zam geleceği merakla takip edilirken siyasilerden de açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin genel merkez binasında düzenlediği İl Başkanları Toplantısı’nda konuştu. Erbakan konuşmasında asgari ücretle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. YRP lideri, emekli maaşı ile ilgili de açıklama yaptı. İşte detaylar...

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'ASGARİ ÜCRET 35 BİN LİRA OLMALI'

Fatih Erbakan, asgari ücret ile ilgili, “Sayın Özgür Özel'in asgari ücret ile ilgili söylediği rakamı 5 bin lira daha arttırarak bir 35 bin lira demiştik. Bunu da şuna göre söyledik. İki asgari ücret alan bir hane en azından yoksulluk sınırında bir gelire sahip olsun. Çünkü yoksulluk sınırının bugün 70 bin lira olmuş. İki asgari ücret bir haneye girdiği zaman en azından yoksulluktan kurtulsunlar, bu sınıra gelebilsinler. 194 milyar müteahhitlere yapılacak ödemenin en az yarısı fazladan yapılan bir ödeme. Bu sayıştay raporlarında da var. Nasıl paranın fazladan aktarıldığını, nasıl usulsüzlükler olduğunu ifade ediliyor. Bununla beraber şu vergi muafiyetleri, 2,1 trilyon lira, 60 milyar dolar 8-10 tane holdinge vergi muafiyeti yapacağımıza bunu millete verelim. Asgari ücreti tabii ki işveren ödüyor ama bu imkanlarla işverene destek sağlayalım ki, o da bu 35 bin liralık asgari ücretin altında ezilmesin. Dolayısıyla biz de tabii Yeniden Refah Partisi olarak yüzde 20-25’lik bir artışın daha hemen şubat ayında, mart ayında yine açlık sınırının altında kalacağını ifade ediyoruz. Asgari ücretin en azından 35 bin lira seviyesine gelmesi gerektiğini söylüyoruz. Bunun mantığı da iki asgari ücretin en azından yoksulluk sınırı seviyesine gelmesidir." ifadelerini kullandı.

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"EMEKLİ MAAŞININ DA EN AZINDAN ASGARİ ÜCRET SEVİYESİNE GETİRİLMESİ LAZIM"

Erbakan "Tabii aynı zamanda 12 bin 500 lirada kalmış olan emeklilerimizin de durumunun iyileştirilmesi ve her zaman söylediğimiz gibi emekli maaşının da en azından asgari ücret seviyesine getirilmesi lazım” diye konuştu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret emekli maaşı Özgür Özel Fatih Erbakan
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