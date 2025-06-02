5 bin TL'den 70 bin TL'ye çıkıyor! Bir kelime fiyatı katlıyor 'Demeden yaptırmak en mantıklısı'

Düğün sezonu başladı. Düğün ve nikah hazırlıkları çiftleri maddi olarak da yoruyor. Ancak son dönemde fahiş fiyat kervanına kuaförlerin de katıldığı öğrenildi. Özellikle o koltuğa gelin olarak oturanlara farklı bir tarife uygulandığı kaydedildi. Hatta bazı kuaförlerin gelinbaşı topuzu için yaklaşık 70 bin lira istediği öğrenildi. Peki, böyle bir durumda ne yapmak gerekiyor? İşte detaylar...

A Haber'de yer alan habere göre; eşya, mekan, takı derken uçuk fiyat kervanına fırsatçı kuaförler de katıldı. Düğün sezonunun gelmesiyle bazıları rakamları yükseltti. Özellikle gelinbaşı denen topuz modeli 70 bin liralara kadar çıktı.

Mikrofon uzatılan bir vatandaş "Sosyal medya üzerinden birçok kişiye ulaştım aslında. Fakat aldığım cevaplar asgari ücretin çarpı 3 fiyatları ki bu bence çok kabul edilebilir bir şey değil" ifadelerini kullandı. Öte yandan en fazla 15 bin - 20 bin TL civarında olabileceği de belirtildi.

Gelin ve damadın saçı ve makyajı düğün gecesi için oldukça önemli. Ancak fiyatlar geçtiğimiz yıla göre artmış durumda. Mikrofon uzatılan bir kişi de "Fiyatlar hem gelinliklerde olsun hem saçlarda olsun birazcık geçen seneye göre yüzde 50 prim yaptı" dedi.

GELİN DEĞİL DE SIRADAN BİR MÜŞTERİ GİBİ AYNI TOPUZU YAPTIRINCA NORMAL TARİFE

Bir başka kişi de "2024 yılında 3000 - 15.000 fiyat aralığındaydı. 2025 gelin makyaj sezonunda da şu an 5.000 ve 25.000 arasında" dedi. Gerçekte uyulması gereken fiyat listesi bu olurken ancak bazı firmalar çok uçuk fiyatlar istiyor. Üstelik kuaför koltuğuna gelin değil de sıradan bir müşteri gibi oturup aynı topuzu yaptırana normal tarife uygulanıyor. Ancak işin içine düğün nikah girince tarife bir anda katlanıyor.

"60-70 bin lira isteyen fenomenler var. Yapan kişilerin çoğu kaçak. Hiçbir yere kayıtları yoktur" denildi.

"DAMAT TIRAŞI YAPTIRIYORUM DEMEDEN GÜZEL BİR TIRAŞ TARİF EDİP YAPTIRMAK BENCE EN MANTIKLISI"

Öte yandan damat tıraşında ise durum gelinin bakım tarifesine nazaran daha iyi. 2024 yılında tarife 1.000 lira iken 2025 düğün sezonunda fiyatlar 1500 liradan başlıyor, 2.500 liraya kadar çıkıyor. Bunu fırsatçılığa çeviren çok fazla insan olduğu vurgulanırken bir vatandaş da "Damat tıraşı yaptırıyorum ben demeden güzel bir tıraş tarif edip yaptırmak ve işin içerisinden 400 - 500 liraya çıkmak bence en mantıklısı" şeklinde konuştu.

Dünya evine girecek çiftler rakamlara tepkili. Peki, bu fiyatlarla karşı karşıya kalan gelin ve damat ne yapmalı? Bununla ilgili Tüketici Mahkemesine, Ticaret İl Müdürlüğüne başvurulup şikayetlerin aktarılabileceği belirtildi.