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5 bin TL ve 3 bin TL esnaf hibe desteği başvurusu nasıl yapılır? Esnaf hibe desteği başvurusu yöntemi...

21.05.2021 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Önceki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa müjdeli haber gelmişti. Erdoğan, esnafa hibe desteği verileceğini kamuoyuna duyurmuştu. Hibe desteği almak isteyen vatandaşlar esnaf hibe desteği ne zaman ödenecek ve hibe desteği nasıl başvurulur sorularını araştırmaya koyuldu. Peki 5 bin TL ve 3 bin TL esnaf hibe desteği başvurusu nasıl yapılır? İşte esnaf hibe desteği başvurusu yöntemi...

5 bin TL ve 3 bin TL esnaf hibe desteği başvurusu nasıl yapılır? Esnaf hibe desteği başvurusu yöntemi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafa geçtiğimiz günlerde hibe desteği verileceğini açıklamıştı. Hibe desteği almak isteyen pek çok vatandaş esnaf hibe desteği başvurusu nasıl yapılır sorusunu araştırıyor. Peki esnaf hibe desteği başvurusu nasıl yapılır?

3 BİN TL VE 5 BİN TL ESNAF HİBE DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Önceki günlerde yapmış olduğu açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnaflara 3 bin TL ve 5 bin TL hibe desteği müjdesi vermişti. Uygulamaya göre bazı esnaflara 3 bin TL, bazı esnaflara ise 5 bin TL geri ödemesiz destek verilecek. Hibe desteğinden faydalanmak isteyen vatandaşlar nasıl ve nereden başvuru yapılacağını, ne zaman ödeneceğini ve destekten kimlerin yararlanacağını merak ediyor.

Esnaf hibe desteği hakkındaki bazı önemli ayrıntıları Bakan Muş şöyle açıklamıştı:

"Esnaflarımıza 2 grupta destek vereceğiz. Salgın tedbirleri sebebiyle işlerine ara vermek mecburiyetinde kalan esnaflarımıza iki grup halinde destek olmayı amaçlıyoruz. Birinci grupta kahvehane, cafe, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri düğün salonları öğrenci yurtları, kantinler kırtasiyeler internet kafeler, lunaparklar gibi işletmeler yer almaktadır. Sayıları toplamda 235 bine ulaşan bu işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemeleri yapacağız.

Destek vereceğimiz ikinci grupta ise bakım onarım tamirat, kaporta işleriyle uğraşanlar, seyyar satıcılar, sıhhi tesisatçılar hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, kuru temizlemeciler, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar çilingirler, bakırcılar kalaycılar, ayakkabıcılar konfeksiyoncular, tuhafiyeciler, züccaciyeciler, kurs işletmecileri yer almaktadır."

3 bin TL ve 5 bin TL esnaf hibe desteği başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabilmekte.

Bu link üzerinden e-Devlet hesabınıza TC kimlik no ve şifreniz ile giriş yaparak, başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz: HİBE DESTEĞİ BAŞVURUSU İÇİN LİNKE TIKLAYINIZ

esnafff


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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