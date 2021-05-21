5 bin TL ve 3 bin TL esnaf hibe desteği başvurusu nasıl yapılır? Esnaf hibe desteği başvurusu yöntemi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafa geçtiğimiz günlerde hibe desteği verileceğini açıklamıştı. Hibe desteği almak isteyen pek çok vatandaş esnaf hibe desteği başvurusu nasıl yapılır sorusunu araştırıyor. Peki esnaf hibe desteği başvurusu nasıl yapılır?

3 BİN TL VE 5 BİN TL ESNAF HİBE DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Önceki günlerde yapmış olduğu açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnaflara 3 bin TL ve 5 bin TL hibe desteği müjdesi vermişti. Uygulamaya göre bazı esnaflara 3 bin TL, bazı esnaflara ise 5 bin TL geri ödemesiz destek verilecek. Hibe desteğinden faydalanmak isteyen vatandaşlar nasıl ve nereden başvuru yapılacağını, ne zaman ödeneceğini ve destekten kimlerin yararlanacağını merak ediyor.

Esnaf hibe desteği hakkındaki bazı önemli ayrıntıları Bakan Muş şöyle açıklamıştı:

"Esnaflarımıza 2 grupta destek vereceğiz. Salgın tedbirleri sebebiyle işlerine ara vermek mecburiyetinde kalan esnaflarımıza iki grup halinde destek olmayı amaçlıyoruz. Birinci grupta kahvehane, cafe, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri düğün salonları öğrenci yurtları, kantinler kırtasiyeler internet kafeler, lunaparklar gibi işletmeler yer almaktadır. Sayıları toplamda 235 bine ulaşan bu işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemeleri yapacağız.