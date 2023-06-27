5 günde 5 bin TL zam! Ev sahiplerinden oyun üstüne oyun: Bu sefer de...

Kiralarda uygulanan yüzde 25 zam sınırlamasının 1 yıl daha uzatılmasını üzerine ev sahipleri, 'kiralık' ilanlarını uygulama kapsamı dışında bulunan 2 Temmuz'a kadar geri çekmeye başladı. Bu arada kimi ev sahipleri ise asgari ücrete gelen zammı şimdiden kiraya yansıttı bile.

EV SAHİPLERİNDEN PLAN ÜSTÜNE PLAN

Yüzde 25 zam sınırlaması geldi, kimi ev sahibi ilanını geri çekti, kimi ise kirada asgari ücret düzenlemesine gitti. 1 Temmuz'da sona erecek kiraya yüzde 25 zam sınırlaması uygulaması bir yıl daha uzatıldı. Kontratını 1 Temmuz'a kadar yapanlar yüzde 25'in üzerine çıkamayacak. Sınıra takılmak istemeyen ev sahipleri 1 Temmuz'dan sonra tekrar yayınlamak üzere geri çekiyor. İlanlarını çekmeyenlerden kimi ise sözleşmeyi Haziran'da yapsa da tarihi 2 Temmuz'da başlatmak istiyor. Kimi ev sahiplerinde ise plan bambaşka.

5 GÜNDE 5 BİN TL ZAMLANDI

Show Haber'in haberine göre asgari ücrete ara zam sonrasında fırsatçı ev sahipleri kiralarda artışa gitti. Kiralardaki artış doğrudan ilan sitelerine de yansıdı. 15 Haziran'da 12 bin TL olarak verilen kira ilanı aradan 5 gün geçmesiyle 17 bin TL'ye çıkarıldı.

MEMURLARA KİRA DESTEĞİ

Öte yandan AK Parti'nin memurlara kira desteğinin önümüzdeki günlerde torba yasada yer alması bekleniyor.



