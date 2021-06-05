5 Haziran Cumartesi altın fiyatlarında yükseliş! İşte canlı gram, çeyrek ve tam altın fiyatları

Uzun vadede yatırımcısını asla üzmeyen altın fiyatları, 5 Haziran Cumartesi sabahına yükseliş trendi ile başladı. Alım-satımların kapalı olduğu altın fiyatları, dolar ve euroya paralel bir şekilde hareket ediyor. Altının ons fiyatı da gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında etkili oluyor.

5 HAZİRAN ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

5 Haziran Cumartesi günü Kapalıçarşı ve piyasalar kapalı. İşlemlerin yapılmadığı bugüne altının gram fiyatı 526 TL civarında başladı. Gram altının satış fiyatı ise 527 TL bandında hareket ediyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 526,89 TL

SATIŞ: 527,01 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 845,00 TL

SATIŞ: 868,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 1.680,00 TL

SATIŞ: 1.738,00 TL

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 477,37

SATIŞ: 480,920,28

ONS ALTIN

ALIŞ: 1.890,921.89

SATIŞ: 1,291,10%23:59

ALTININ KİLOGRAMI

ALIŞ 60.490,00

SATIŞ: 60.504,001,10

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.360,003.46

SATIŞ: 3,000,61%23:55

REŞAT ALTIN

ALIŞ: 3.392,47

SATIŞ: 3.495,951,57





