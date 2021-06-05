5 Haziran Cumartesi altın fiyatlarında yükseliş! İşte canlı gram, çeyrek ve tam altın fiyatları

Uzun vadede yatırımcısını asla üzmeyen altın fiyatları, 5 Haziran Cumartesi sabahına yükseliş trendi ile başladı. Alım-satımların kapalı olduğu altın fiyatları, dolar ve euroya paralel bir şekilde hareket ediyor. Altının ons fiyatı da gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında etkili oluyor.
5 Haziran Cumartesi günü Kapalıçarşı ve piyasalar kapalı. İşlemlerin yapılmadığı bugüne altının gram fiyatı 526 TL civarında başladı. Gram altının satış fiyatı ise 527 TL bandında hareket ediyor.
ALIŞ: 526,89 TL
SATIŞ: 527,01 TL
ALIŞ: 845,00 TL
SATIŞ: 868,00 TL
ALIŞ: 1.680,00 TL
SATIŞ: 1.738,00 TL
ALIŞ: 477,37
SATIŞ: 480,920,28
ALIŞ: 1.890,921.89
SATIŞ: 1,291,10%23:59
ALIŞ 60.490,00
SATIŞ: 60.504,001,10
ALIŞ: 3.360,003.46
SATIŞ: 3,000,61%23:55
ALIŞ: 3.392,47
SATIŞ: 3.495,951,57
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