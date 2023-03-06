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5 milyar dolarlık anlaşma! Merkez Bankası ve Suudi Arabistan el sıkıştı: 'Ekonomik büyümeye destek...'

06.03.2023 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suudi Arabistan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile 5 milyar dolarlık mevduat anlaşması yaptı. Açıklamada anlaşmanın "Türkiye'nin ekonomik ve sosyal büyümesini ve sürdürülebilir kalkınmasını destekleme anlamı taşıdığına" dikkat çekildi.

5 milyar dolarlık anlaşma! Merkez Bankası ve Suudi Arabistan el sıkıştı: 'Ekonomik büyümeye destek...'

Suudi Arabistan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na (TCMB) 5 milyar dolarlık mevduat yatırıyor. Suudi Arabistan ile bir süredir görüşmeleri süren ve en son Kasım 2022'de bakanlar düzeyindeki görüşmede nihai aşamaya geldiği belirtilen anlaşma için imzalar atıldı. Suudi Arabistan Turizm Bakanı ve Suudi Arabistan Kalkınma Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Al Khateeb ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu arasında Merkez Bankası’na 5 milyar dolarlık mevduat yatırılması konusunda anlaşma imzalandı.

"EKONOMİYE DUYDUĞU GÜVENİN İFADESİ"

Açıklamada Suudi Arabistan Kalkınma Fonu aracılığıyla gerçekleşen mevduat anlaşmasının, yalnızca Suudi Arabistan Krallığı ile Türkiye Cumhuriyeti ve halkları arasındaki yakın işbirliği ve tarihi bağların kanıtı değil, aynı zamanda Suudi Arabistan Krallığı'nın Türkiye'nin güçlenme çabalarını destekleme taahhüdünün bir göstergesi olduğu belirtildi. Açıklamada “Diğer deyişle bu anlaşma, Türkiye’nin ekonomik ve sosyal büyümesini ve sürdürülebilir kalkınmasını destekleme anlamı taşımaktadır. Bu mevduat sayesinde çeşitli sektörlerdeki ekonomik sorunların çözümüne katkı sunulması hedeflenmektedir. Suudi Arabistan Krallığı bu anlaşmayla Türk halkına verdiği güçlü desteği ve Türk ekonomisinin geleceğine duyduğu güveni ifade etmektedir" denildi.

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Öte yandan Azeri devlet petrol fonu Sofaz'ın da Merkez Bankası’nda depo mevduat hesabı bulunuyor. Azerbaycan devlet fonu TCMB bünyesinde tuttuğu 1 milyar Euro’luk depo hesabının vadesini uzattı. Bu arada Merkez Bankası’nın Çin ile 6 milyar dolar, Katar ile 15 milyar dolar, Birleşik Arap Emirlikleri ile yaklaşık 5 milyar dolar ve Güney Kore ile de 2 milyar dolar olmak üzere toplam 28 milyar dolar karşılığı swap anlaşması bulunuyor. Bankacıların hesaplamalarına göre swapların 23-24 milyar doları rezervlerde bulunuyor. Suudi Arabistan ile swap ya da depo/mevduat ilişkisi bulunmuyordu.

MERKEZ BANKASI REZERVLERİ 3 HAFTADA 8,5 MİLYAR DOLAR GERİLEDİ

Şubat ayının başında 8 yılın zirvesine çıkan TCMB rezervlerinde görülen gerileme geçen hafta da devam etti.

TCMB verilerine göre 24 Şubat haftasında brüt rezervler 121,2 milyar dolara geriledi. Böylelikle 3 Şubat haftasından bu yana TCMB rezervlerinde 8,5 milyar dolarlık düşüş yaşandı.

Net rezervlerde de geçen hafta gerileme göründü. TCMB'nin net rezervi 24 Şubat haftasında 21,4 milyar dolardan 20,2 milyar dolara geriledi.

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