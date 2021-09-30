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5 milyon kişi başvurdu! İdari para cezalarına yüzde 25, diğer borçlara yüzde 90 indirim için son gün

30.09.2021 08:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler içeren kanundan yararlanmak için süre de son gelinirken, dün itibarıyla 127 milyar 516 milyon lira alacak yapılandırıldı. Bugün gün sonuna kadar başvurular devam ederken yapılandırılan borçların peşin olarak 1 Kasım 2021'e kadar ödenmesi halinde, hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90, idari para cezalarının aslından yüzde 25 indirim yapılacak. Öte yandan bu zamana kadar yapılandırmaya 5 milyon 36 bin mükellef başvuru yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanlığından alınan bilgiye göre, 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'un hükümlerinden yararlanmak için öngörülen başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri Cumhurbaşkanı Kararı ile birer ay uzatılmıştı.

BUGÜN SON GÜN

Bu çerçevede yapılandırma kanunundan yararlanmak isteyenlerin bugün mesai saati bitimine kadar ilgili vergi dairelerine başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Düzenlemeye mükellefler yoğun ilgi gösterdi. Kanundan yararlanmak için vergi dairelerine 5 milyon 36 bin mükellef başvurdu.

Bu kapsamda dün itibarıyla 127 milyar 516 milyon liralık alacak yapılandırılırken bu kapsamdaki alacaklara karşılık 11 milyar 408 milyon lira tahsilat gerçekleştirildi.

YAPILANDIRMA BAŞVURU YOLLARI

Başvurular, Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi "www.gib.gov.tr" veya e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden, vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla yapılabiliyor.

Kanun kapsamında, vergi ve prim borçları başta olmak üzere çok sayıda kamu kurum ve kuruluşuna olan kesinleşmiş borçların cezaları kaldırılarak güncelleniyor ve taksitle ödeme imkanı sağlanıyor. Ayrıca ihtilafların sonlandırılması amacıyla dava safhasında olan alacaklar da yapılandırılarak ödenebiliyor.

Yetkililer, başvuru süresinin yeniden uzatılmasına yasal imkan bulunmadığını hatırlatarak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mükelleflerin başvurularını vergi dairelerine gitmeden, elektronik ortamda yapmalarının kendileri ve çalışanlar açısından daha sağlıklı olacağını belirtiyor.

PEŞİN ÖDEMELERDE YÜZDE 90'I BULAN İNDİRİM

Düzenleme kapsamında peşin ödemeler ve birinci taksit ödemeleri için son gün 1 Kasım 2021 olarak belirlendi. İkinci taksitin de 30 Kasım 2021'e kadar ödenmesi gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılandırılan borçların ilk taksit veya peşin ödenebileceği süre de 1 ay uzatıldı. Buna göre vergi dairelerine başvuran ve borçları yapılandırılan mükelleflerin ilk taksitlerini, peşin ödemeyi tercih etmişlerse peşin ödemelerini en geç 1 Kasım 2021'e kadar yapmaları önem taşıyor.

Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) ilk taksit ödemeleri ise en geç 30 Kasım 2021'e kadar yapılacak.

Yapılandırılan borçların peşin olarak 1 Kasım 2021'e kadar ödenmesi halinde, hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90, idari para cezalarının aslından yüzde 25 indirim yapılacak.

MÜCBİR SEBEPLER HALİNDE BAŞVURU VE ÖDEMELER

Yangın ve sel felaketi nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen yerdeki borçluların da 7326 sayılı Kanun'dan yararlanmak için başvurularını bugün mesai saati bitimine kadar yapmaları gerekiyor. Buna karşın mücbir sebep halinde olan söz konusu borçlular, taksit ödemelerini, 4419 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile mücbir sebep hali bitiminden itibaren ödenmek üzere yeniden belirlenen sürelerde yapabilecekler.

Kaynak: AA

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