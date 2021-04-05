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5 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte Sayısal Loto çekiliş sonuçları

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.04.2021 18:40 | Son Güncelleme

5 Nisan Çılgın Sayısal Loto sonuçlarının belli olmasına sayılı dakikalar kaldı. Milli Piyango İdaresi tarafından haftada üç gün düzenlenen Sayısal Loto'nun bu haftaki ilk çekilişinde devreden büyük ikramiye tutarı 135.474.961 TL. El değmeden ve noter huzurunda gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişi, MP Tv kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Şanslı numaralar ise çekilişin hemen ardından millipiyangoonline üzerinden paylaşılacak. İşte, 5 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları!

5 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Çılgın Sayısal Loto 5 Nisan çekilişi heyecanla bekleniyor. Milli Piyango İdaresi tarafından Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi düzenlenen Sayısal Loto’nun bu akşamki devreden büyük ikramiye tutarı 135.474.961 TL oldu. Çılgın Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? sorusu ise şans oyunu sevenler tarafından araştırmaya başladı. Peki, 5 Nisan Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? İşte, detaylar...

5 NİSAN ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın üç günü düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. Bu akşam 21.30'da gerçekleşecek olan 5 Nisan çekilişi MP Tv üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Sonuçları ise çekilişin hemen ardından Milli Piyango Online adresinden paylaşılacak.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto oyununda her bir kolon için 90 sayı içinden, 6 sayı seçilmesi gerekmektedir. Çılgın sayısal loto Milli Piyango’nun resmi web sitesi olan www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango mobil uygulamasından veya Çılgın Sayısal Loto bayilerinden oynanabilmektedir.

SAYISAL LOTO OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI

Milli Piyango İdaresi'nin belirlediği Çılgın Sayısal Loto kuralları şöyle:

Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı numaranın “Joker” numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır

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