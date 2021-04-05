5 Nisan On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte 5 Nisan On numara çekilişi

Milli Piyango İdaresi'nin Pazartesi ve Cuma günleri düzenlediği On Numara şans oyununda bu haftanın ilk çekilişi heyecanla bekleniyor. El değmeden noter huzurunda gerçekleşen şans oyunu On Numara çekiliş sonuçlarının açıklanmasına sayılı dakikalara talihlil adayları On numara sonuç sorgulama ekranı araştırılıyor. Bu haftanın ilk çekilişinin hemen ardından büyük ikramiyenin sahipleri belli olacak. 5 Nisan On Numara çekilişi saat 20.00'da MP Tv'de canlı olarak yayınlanacak. İşte, 5 Nisan On Numara çekilişi...

5 NİSAN ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen On Numara çekilişi 2 Nisan sonuçları bu akşam 20:00’da MP Tv ve YouTube üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Sonuçlar çekilişin hemen ardından Milli Piyango’nun resmi web sitesi olan millipiyangoonline üzerinden duyurulacak.

5 NİSAN ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On numara oyununda bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numara içinde, 10 numara işaretlenmektedir. Her kolon içerisinde çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 rakam doğru tahmin edenler ödülü kazanma şansı yakalıyor.