FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 5 Nisan On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte 5 Nisan On numara çekilişi

5 Nisan On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte 5 Nisan On numara çekilişi

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.04.2021 18:33 | Son Güncelleme

On Numara çekilişi Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın iki günü düzenleniyor. Sonuçların açıklanmasına sayılı dakikalar kala bu haftanın ilk talihli adayları, arama motorları üzerinden On Numara 5 Nisan çekiliş sonuçları hakkında araştırmalar yapıyor. Peki, On Numara çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 5 Nisan On Numara Çekiliş sonuçlar sorgulama ekranı...

5 Nisan On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte 5 Nisan On numara çekilişi

Milli Piyango İdaresi'nin Pazartesi ve Cuma günleri düzenlediği On Numara şans oyununda bu haftanın ilk çekilişi heyecanla bekleniyor. El değmeden noter huzurunda gerçekleşen şans oyunu On Numara çekiliş sonuçlarının açıklanmasına sayılı dakikalara talihlil adayları On numara sonuç sorgulama ekranı araştırılıyor. Bu haftanın ilk çekilişinin hemen ardından büyük ikramiyenin sahipleri belli olacak. 5 Nisan On Numara çekilişi saat 20.00'da MP Tv'de canlı olarak yayınlanacak. İşte, 5 Nisan On Numara çekilişi...

5 NİSAN ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen On Numara çekilişi 2 Nisan sonuçları bu akşam 20:00’da MP Tv ve YouTube üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Sonuçlar çekilişin hemen ardından Milli Piyango’nun resmi web sitesi olan millipiyangoonline üzerinden duyurulacak.

5 NİSAN ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On numara oyununda bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numara içinde, 10 numara işaretlenmektedir. Her kolon içerisinde çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 rakam doğru tahmin edenler ödülü kazanma şansı yakalıyor.

ON NUMARA ŞANS OYUNU KURALLARI

Mili Piyango İdaresi tarafından paylaşılan On Numara kuralları şöyle:

On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.

Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.
Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir.

Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.

Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur.

Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir.

Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Bir Bülent Serttaş vakası daha! Ünlü oyuncu, Damla Sönmez'in oryantal dansına kafa çevirdi Bir Bülent Serttaş vakası daha! Ünlü oyuncu, Damla Sönmez'in oryantal dansına kafa çevirdi
Altının kilogram fiyatı arttı!Altının kilogram fiyatı arttı!
Altın fiyatları yükselecek mi? Uzman isimden altın yorumu!Altın fiyatları yükselecek mi? Uzman isimden altın yorumu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Can kaybı 10’a düştü, 70 yaş üstü vaka neredeyse yok
Can kaybı 10’a düştü, 70 yaş üstü vaka neredeyse yok
'Kırmızı' kategori endişesi: Türkiye devre dışı kalabilir
'Kırmızı' kategori endişesi: Türkiye devre dışı kalabilir
Otomotiv devleri üretim durdurdu!
Otomotiv devleri üretim durdurdu!
Mart ayı enflasyon rakamları belli oldu!
Mart ayı enflasyon rakamları belli oldu!
Sıfır araçta en çok tercih edilen özellik belli oldu!
Sıfır araçta en çok tercih edilen özellik belli oldu!
Gram altın için 466 lira hedefi!
Gram altın için 466 lira hedefi!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu
Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu
AK Parti'den kanun teklifi!
AK Parti'den kanun teklifi!
2020’nin en çok tartışılan filmleri
2020’nin en çok tartışılan filmleri
Islak imza zorunluluğu 1 Mayıs'ta resmen kalkıyor!
Islak imza zorunluluğu 1 Mayıs'ta resmen kalkıyor!
‘Çip krizi’ ikinci elde fiyatları artırabilir
‘Çip krizi’ ikinci elde fiyatları artırabilir
İkinci el araç fiyatları neden artıyor?
İkinci el araç fiyatları neden artıyor?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Doğadan topladığı tahta parçalarıyla heykeller yapıyor
Topladığı tahtalarla yaptığı heykeller 300 bin TL'ye alıcı buluyor
5 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte Sayısal Loto çekiliş sonuçları
5 Nisan Çekiliş sonuçları
Altının kilogramı 450 bin 250 liraya yükseldi
Altının kilogram fiyatı arttı!
Kira ve gelir kaybı desteği başvurusu nasıl yapılır? İşte kira ve gelir kaybı desteği başvuru sayfası
Kira ve gelir kaybı desteği başvuru sayfası
Gram altın için 466 lira hedefi! Altın fiyatları yükselir mi? 3 farklı altın yorumu!
Gram altın için 466 lira hedefi!
Bakan Pekcan: D-8 içerisindeki ticareti geliştirmeliyiz
'D-8 içerisindeki ticareti geliştirmeliyiz'

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.