5 Nisan Pazartesi altın fiyatları: Kapalıçarşı’da gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar oldu?

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİR Mİ?

Altın ve gümüş ile ilgili açıklamalarda bulunan Tunç Şatıroğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada; altının ons fiyatına işaret etti. Altının yeniden 1680'de destek bulduğunu anımsatan Şatıroğlu, aşırı satış bölgesinde ve Fibonacci desteğinde olduğundan dolayı bir yükselişin olmasının normal olduğunu öne sürdü. Hareketin 1735'e kadar devam etmesini, şayet burayı aşması durumunda 1756'ya dek sürmesini beklediğini söyleyen Tunç Şatıroğlu, gram altın tarafı için bir şey diyemeyeceğini bildirdi. Altın gümüş rasyosundaki yukarı yönlü hareketinin devam ettiği bilgisini paylaşan Tunç Şatıroğlu, hareketin 72'ye dek sürebileceğini fakat bunun bir düzeltme olduğunu vurgulayarak, düzeltmenin bitmesi durumunda yeniden gümüşün güçlenmesini beklediğini anlattı. Şatıroğlu, düzeltme boyunca gümüşün, altına nazaran bir süre zayıf kalacağını bildirdi.