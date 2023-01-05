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5 Ocak 2023 Dolar ne kadar? Euro kaç TL? Yatırımcılar DİKKAT! "2023 Dolar için en kötü yıllardan biri olacak"

05.01.2023 06:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri ile Euro / TL fiyatı, ABD'li ünlü ekonomist Peter Schiff'in açıklaması sonrası vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Birçok kişi haftanın dördüncü işlem gününde döviz kuru ile ilgili araştırma yapıyor. Güncel fiyatlar merak konusu oldu. Peki, bugün Dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte 5 Ocak 2023 Perşembe günü Euro ve Dolar fiyatları...

5 Ocak 2023 Dolar ne kadar? Euro kaç TL? Yatırımcılar DİKKAT! "2023 Dolar için en kötü yıllardan biri olacak"

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri ile Euro'da son durumu öğrenmek isteyenler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Önceki kapanışını yüzde 0,06 artışla 18,7467 TL'den yapan USD geçtiğimiz gün 18,7399 TL alış, 18,7536 satış fiyatından işlem görmüştü. Peki, bugün Dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte 5 Ocak 2023 Perşembe günü Euro ve Dolar fiyatlarında son durum...

dolar

DOLAR NE KADAR?

Dolar önceki kapanışını 18,7467 TL'den yaptı.

Dolar, geçtiğimiz gün 18,7399 TL alış, 18,7536 TL satış fiyatından işlem gördü.

5 Ocak 2022 Perşembe Dolar ve Euro'da son duruma piyasalar açıldığında eş zamanlı olarak yer verilecektir...

euro

EURO KAÇ TL?

Önceki kapanışını 19,9418 TL'den yapan Euro 19,9115 TL alış, 19,9722 TL satış fiyatından işlem gördü.

DOLAR CANLI VE ANLIK ALIŞ SATIŞ FİYATI

Anlık Döviz Kurları, Dolar ve Euro Fiyatları, Forex Verileri | Mynet FinansAnlık Döviz Kurları, Dolar ve Euro Fiyatları, Forex Verileri | Mynet Finans

DOLAR OLANLAR DİKKAT! ABDLİ EKONOMİST UYARDI

ABD'li ekonomist Peter Schiff, dolar Endeksinin 2022 yılını 6 ayın en düşük seviyesinden kapattığını ifade etti.

2023 ABD DOLARI İÇİN EN KÖTÜ YILLARDAN BİRİ OLACAK

Dolar hakimiyetini kaybettiğini vurgulayan Peter Schiff, yaptığı açıklamada şu ifadeyi kullandı:

"2023 ABD doları için en kötü yıllardan biri olacak."

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Anahtar Kelimeler:
Euro Türk lirası dolar

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