5 Ocak Pazartesi gününden ekonominin öne çıkan başlıkları

TÜİK, enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon, Aralık 2025'te aylık bazda yüzde 0,89 artarken yıllık bazda yüzde 30,89 oldu. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları ile emekli ve memur maaş zamlarından destek ödemelerine ve kira artış oranına kadar pek çok kalem değişti. Küresel piyasalarda, ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısının küresel ekonomi üzerindeki etkisinin sınırlı kalacağı beklentisi ve teknoloji hisselerindeki kazançlarla risk iştahı yüksek seyrediyor. Altının gramı, haftaya yükselişle başladı. Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 61,13 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,43 artışla 11.547,72 puandan başladı.

TAKİP EDİLECEK VERİLER

ABD'de 5 Ocak ile başlayan haftada pazartesi ISM imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), salı S&P Global hizmet sektörü PMI, çarşamba ADP istihdam raporu, fabrika siparişleri, dayanıklı mal siparişleri, ISM hizmet sektörü PMI, perşembe dış ticaret dengesi, haftalık işsizlik maaşı başvuruları, cuma tarım dışı istihdam, işsizlik oranı, inşaat izinleri, konut başlangıçları ve Michigan tüketici güven endeksi verileri takip edilecek. Salı Almanya'da enflasyon, Hamburg Ticaret Bankası (HCOB) hizmet sektörü PMI, Avro Bölgesinde HCOB hizmet sektörü PMI, İngiltere'de hizmet sektörü PMI, çarşamba Avro Bölgesinde enflasyon, Almanya'da işsizlik oranı, perşembe Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) işsizlik oranı, tüketici güven endeksi, Almanya'da fabrika siparişleri, cuma Almanya'da sanayi üretimi, Avro Bölgesi'nde perakende satışlar takip edilecek. Bu hafta pazartesi Çin'de hizmet sektörü PMI, cuma Çin'de enflasyon verileri takip edilecek. Bu hafta yurt içinde bugün açıklanan TÜFE ve ÜFE verilerinin ardından, salı mevsim etkilerinden arındırılmış TÜFE, perşembe Hazine nakit dengesi, cuma sanayi üretimi verileri takip edilecek.

TÜİK ENFLASYON VERİLERİNİ AÇIKLADI

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2025'te aylık bazda yüzde 0,89, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,75 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 30,89, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 27,67 olarak kayıtlara geçti.

KÜRESEL PİYASALARDA JEOPOLİTİK GERGİNLİKLERE KARŞIN RİSK İŞTAHI YÜKSEK SEYREDİYOR

Piyasalarda yeni haftada jeopolitik gelişmeler öne çıkıyor. ABD'nin hafta sonu Venezuela'ya saldırması ve devlet başkanını tutuklaması jeopolitik gerilimin artmasına neden oldu. Venezuela yönetimi ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçladı. ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlediklerini ve Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurdu. Maduro ve eşi ABD tarafından yargılanmak üzere New York'un Brooklyn kentindeki Metropolitan Gözaltı Merkezi'ne sevkedildi. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, stratejik konuma sahip ada ülkesi Grönland'da Rus ve Çin varlığının arttığını savunarak, "Ulusal güvenliğimiz açısından Grönland'a ihtiyacımız var." dedi. ABD'nin Venezuela topraklarına saldırmasına karşın yapay zeka ve teknoloji hisselerindeki geçen yılki yükselişlerin bu yıl da devam edeceğine yönelik iyimserlik küresel piyasalarda risk iştahını destekliyor.

Venezuela'da ani olarak gelişen olaylara karşın bu olayların küresel ekonomi üzerinde kayda değer bir etkisi olmayacağına yönelik tahminlerle küresel piyasalarda risk iştahı yüksek seyrederken, bu durum piyasaların jeopolitik şoklara karşı dayanıklı olma eğilimi olduğunu da ortaya koyuyor. Yatırımcılar, Venezuela kaynaklı risklerden ziyade, Fed'in faiz politikası ve likidite koşullarına yeniden odaklanmaya başladı.

Makroekonomik veri tarafında ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), 2025 Aralık'ta 51,8 ile 5 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Aralıkta 5 ayın en düşük seviyesine inmesine rağmen imalat sektöründe genişlemeye işaret eden endekse dair öncü veri de 51,8 olarak açıklanmıştı. Bu gelişmelerle, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,19, dolar endeksi yüzde 0,3 artışla 98,7 seviyesinde seyrediyor.

Jeopolitik gerilimlerin artmasıyla altının ons fiyatı yüzde 1,7 artışla 4 bin 405 dolardan, gümüşün ons fiyatı da yüzde 4 yükselişle 75,2 dolardan işlem görüyor. ABD'nin saldırısının Venezuela'nın petrol altyapısını kayda değer bir şekilde etkilemediğine dair haber akışıyla Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,6 azalışla 60,4 dolar seviyesinde seyrediyor.

Bitcoin yüzde 1,3 artışla 92 bin 557 dolardan işlem görüyor.

Analistler, bu hafta ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin ülkedeki iş gücü piyasasının durumu konusunda daha net bir bilgi ortaya koyacağını belirterek, Fed'in bundan sonraki politikası konusunda ipucu vermesi beklenen tarım dışı istihdam verisinin piyasaların yönü üzerinde de belirleyici olabileceğini söyledi.

NEW YORK BORSASINDA TEMKİNLİ İYİMSERLİK VARDI

New York borsasında cuma günü temkinli bir iyimserlik söz konusu oldu. ABD Başkanı Donald Trump, 31 Aralık 2025 gecesi aldığı kararla döşemeli mobilya, mutfak dolapları ve banyo dolapları için 1 Ocak'ta yürürlüğe girmesi planlanan ek tarife artışlarını bir yıl erteledi. Böylece söz konusu ürünlere halihazırda uygulanan yüzde 25'lik gümrük vergisi yürürlükte kalmaya devam edecek.

Bu gelişmenin ardından ABD'de çevrim içi mobilya ve ev eşyası satışı yapan Wayfair'in hisseleri yüzde 6,1, mobilya perakendecisi RH'nin hisseleri de yüzde 7,9 yükseldi. Ayrıca çip üreticilerinin hisselerindeki yükseliş de öne çıkarken Nvidia'nın hisseleri yüzde 1,3 ve Micron Technology'nin hisseleri yüzde 10,5 değer kazandı.

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri ise şirketin otomobil teslimatlarının geçen yılın dördüncü çeyreğinde yıllık bazda yaklaşık yüzde 16 düşmesinin ardından yüzde 2,6 geriledi. Bu gelişmelerle, Dow Jones endeksi yüzde 0,66, S&P 500 endeksi yüzde 0,19 değer kazanırken, Nasdaq endeksi yüzde 0,03 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne yükselişle başladı.

AVRUPA BORSALARI POZİTİF SEYRETTİ

Avrupa borsaları, cuma günü bankacılık ve madencilik şirketlerinin hisselerindeki yükselişlerin etkisiyle pozitif seyretti. Analistler, emtia fiyatlarındaki yükselişlerin özellikle madencilik hisselerini olumlu etkilediğini söyledi. Makroekonomik veri tarafında Avro Bölgesi'nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), aralıkta 48,8 puanla son 9 ayın en düşük seviyesine indi.

ASYA BORSALARI HONG KONG HARİÇ POZİTİF SEYREDİYOR

Asya borsaları, haftanın ilk işlem gününde teknoloji ve yarı iletken şirketlerinin hisselerindeki yükselişlerin etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izliyor. Bu yıl çiplere talebin artacağına yönelik beklentilerle çip şirketlerinin hisselerinde yükselişler görülüyor. Elektronik şirketi Samsung Electronics'in hisseleri yüzde 6'nın üzerinde, yarı iletken şirketi SK Hynix'in hisseleri yüzde 2'nin üzerinde yükseldi. Öte yandan Çin'de aralık ayına ilişkin hizmet sektörü PMI 52,1'den 52,0'a geriledi. Analistler, açıklanan verinin ülkede tüketici talebinin zayıf olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,7, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,1 değer kazanırken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,1 değer kaybetti.

BORSADA SON DURUM

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,10 yükselişle 11.498,38 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 49,34 puan ve yüzde 0,43 artışla 11.547,72 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,70 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,21 değer kaybetti.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 2,82 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,56 ile tekstil deri oldu.

Son olarak Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 11.643,46 puanla rekor seviyeyi gördü.

ALTINDA SON DURUM

Cuma günü ons altındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 5 bin 990 liradan tamamladı. Güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.50 itibarıyla yüzde 2 artışla 6 bin 116 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 10 bin 484 liradan, cumhuriyet altını ise 41 bin 783 liradan satılıyor. Cuma günü altının ons fiyatı yüzde 0,1 artışla 4 bin 331 dolardan kapanırken, yeni işlem gününde de yüzde 2 primle 4 bin 420 dolarda işlem görüyor.

BRENT PETROLDE SON DURUM

Cuma günü 61,27 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 60,73 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,6 azalarak 60,33 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 56,82 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri müdahalesine rağmen yatay ve dalgalı bir seyir izliyor. Küresel piyasada arzın bol olması ve talep artışının sınırlı kalması, jeopolitik risklerin fiyatlar üzerindeki etkisini sınırlıyor. Asya piyasalarında erken saatlerde işlemlerine düşüşle başlayan ham petrol fiyatları, kısa süreli toparlanma çabalarının ardından yeniden geriledi.

Uzmanlar, küresel petrol piyasasında arzın güçlü seyrettiğine dikkati çekerek, Venezuela'nın ihracatında yaşanabilecek ilave kesintilerin fiyatlar üzerinde kısa vadede sınırlı etki oluşturacağını ifade ediyor.

Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinden oluşan OPEC+ grubu, dün yaptığı toplantıda mevcut üretim seviyelerini koruma kararı aldı. Arzın geniş seyretmesi ve talep büyümesinin sınırlı kalması, fiyatlar üzerindeki baskının sürmesine neden oluyor. Brent petrolde teknik olarak 63,35 dolar direnç, 58,86 dolar destek seviyesi olarak izleniyor.Kaynak: AA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır