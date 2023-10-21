5 partiye Hazine'den 3,5 milyar liralık ödeme! Seçimle ikiye katlandı: 10 gün içinde ikinci kez alacaklar

14 Mayıs'ta yapılan milletvekili seçimleri sonucunda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yeni dönemde, 5 siyasi parti grup çatısı altında 15 partinin milletvekilleri yer aldı. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve Yeşil Sol Parti yüzde 7 barajını aşarak Hazine yardımı almaya hak kazandı.

Seçimde barajı aşan partilerin oy oranlarına göre paylaştırılan Hazine yardımından en yüksek tutarı AK Parti alacak. Ocak ayında AK Parti’ye 1 milyar 329 milyon lira, CHP’ye 946 milyon lira, MHP’ye 376 milyon lira, İYİ Parti’ye 361 milyon lira, Yeşil Sol Parti’ye ise 329 milyon lira Hazine yardımı verilecek.

YEREL SEÇİM NEDENİYLE İKİYE KATLANACAK

Kanun uyarınca, Hazine yardımı yerel seçimlerin olduğu yıllarda normal tutarın 2 katı, milletvekili seçimi yıllarında ise 3 katı olarak uygulanıyor. Bu nedenle, Yüksek Seçim Kurulu’nun yerel seçim takvimini açıklamasının ardından 5 siyasi partiye 10 gün içinde ocak ayındaki tutar kadar ikinci bir yardım daha yapılacak. Böylece AK Parti Hazine'den toplamda 2 milyar 658 milyon lira, CHP 1 milyar 892 milyon lira, MHP 752 milyon lira, İyi Parti 722 milyon lira, Yeşil Sol Parti (HDP) ise 658 milyon lira yardım alacak.





