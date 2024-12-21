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  4. 5 PUAN ERDOĞAN'DAN | Asgari ücrette işverenin talebi en fazla yüzde 30 olacak! TÜRK-İŞ masadan kalkabilir ama... "30 bin TL hayal değil"

5 PUAN ERDOĞAN'DAN | Asgari ücrette işverenin talebi en fazla yüzde 30 olacak! TÜRK-İŞ masadan kalkabilir ama... "30 bin TL hayal değil"

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
21.12.2024 08:13
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Asgari ücret zammında pazarlık maratonunda sona gelindi. Şu ana kadar tek rakam açıklayan işçi kanadı oldu. TÜRK-İŞ, 29 bin 583 TL'lik ücret talebini açıklarken gözler işveren tarafına çevrildi. TİSK'in de masaya getireceği rakam ortaya çıkarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 5 puanlık bir dokunuş yapacağı ve yeni asgari ücreti açıklayacağı iddia edildi. Öte yandan kulislerde "30 bin TL hayal değil" yorumları da yapılırken; yeni olası asgari ücretin işverene maliyeti de hesaplandı.

5 PUAN ERDOĞAN'DAN | Asgari ücrette işverenin talebi en fazla yüzde 30 olacak! TÜRK-İŞ masadan kalkabilir ama... "30 bin TL hayal değil"

Asgari ücret zammı için işçi yüzde 65 zam istedi, gözler işverene çevrildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı geride kalırken; gözler artık önümüzdeki hafta yapılacak son toplantıya çevrildi. Asgari ücret pazarlığında işveren kesimini temsilen masada olan TİSK, henüz bir teklifte bulunmazken; yüzde 30'un üzerinde bir zamma sıcak bakmadığı belirtiliyor. Bu da asgari ücretin 22 bin 102 TL'ye yükselmesi anlamına geliyor. Ancak bu rakam da TÜRK-İŞ'in kırmızı çizgisinin çopk altında kalıyor.

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ERDOĞAN'DAN 5 PUANLIK DOKUNUŞ

Asgari ücret zam pazarlığında üçlü bir anlaşmanın olmasının pek mümkün olmadığı konuşulurken; devreye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girebileceği konuşuluyor. Show Haber'de yer alan habere göre; Cumhubaşkanı Erdoğan, devreye girip 5 puanlık bir revizyona giderse Ocak ayından itibaren geçerli olacak asgari ücretin 22 bin 952 TL olabileceği belirtiliyor.

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30 BİN TL HAYAL DEĞİL

CHP’nin ortaya attığı 30 bin TL’lik asgari ücret teklifinin hayal olmadığı da kulislerde konuşulurken; TÜRK-İŞ'in 29 bin 583 TL'lik teklifini Sözcü'ye değerlendiren Sosyal Güvenlik Uzmanı İsmail Sevinç, işverene olası maliyetini hesapladı.

Sevinç, asgari ücret zammında ortaya çıkan 250 milyar TL’lik bütçenin yıllık prim gelirlerinde oluşan artışla sağlanacağını ifade ederken, işverene maliyetinin ise yaklaşık 41 bin TL olduğunu söyledi.

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"HİSSEDİLEN ENFLASYON, GERÇEKLEŞEN ENFLASYONUN ÜZERİNDE"

Sevinç, TÜRK-İŞ'in talebini şöyle değerlendirdi:

“Yönetmeliğe göre asgari ücret; ulaşım, gıda, barınma gibi temel harcamalarının yanı sıra kültür harcamalarının da karşılanmasını sağlayacak bir rakam olmalı. Çalışan kesim tarafından açıklanan rakam, gerçekleşen yüzde 45 düzeyindeki enflasyona refah payının eklenmesiyle oluşturuldu. Hissedilen enflasyon, gerçekleşen enflasyonun üzerinde. Bunun telafisine yönelik ek bir yüzde 20 zam konuldu. Aynı zamanda asgari ücretin alım gücünün yıl içinde erimesine karşı alınan küçük bir önlem.”

ZAM ORANINI ERDOĞAN DUYURACAK

Haftaya yapılacak dördüncü toplantının ardından yeni asgari ücretin belirlenmesi, oranı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor.

MERKEZ BANKASI SON VERİYİ AÇIKLADI, MEMUR VE EMEKLİNİN ZAM HESABI DEĞİŞTİ

Öte yandan söz konusu asgari ücretin belirlenmesinde önemli bir rol oynayacak olan Merkez Bankası'nın piyasa katılımcı anketinin verileri de güncellendi. Yüzde 44 olan enflasyon beklentisi yüzde 45,28'e çıktı. Yani asgari ücretli gibi memurun da emeklinin de zam hesabı değişti.

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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN '20 BİN TL' İDDİASI

En düşük emekli maaşının en az 20 bin TL olması gerektiğini ifade eden Sosyal Güvenlik Uzmanı Sevinç, şunları söyledi;

“Muhtemelen yüzde 15-17 dolaylarında bir zam yapılacak. Aslında en düşük emekli aylığının en azından 20 bin TL olması gerek. Daha önce asgari ücretin üstünde olan emekli aylıkları şimdi yarısına denk düşüyordu. Bu da haklı olarak emeklilerdeki
memnuniyetsizliği artırıyor.”

Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Zam
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