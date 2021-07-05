FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 5 Temmuz altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları güne nasıl başladı?

5 Temmuz altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları güne nasıl başladı?

05.07.2021 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son haftalarda yaşadığı düşüşlerin ardından önemli kayıplar veren gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları, 5 Temmuz Pazartesi haftanın ilk gününe yine aynı seviyelerde başladı. Geçen haftayı 498 TL civarında kapatan gram altında çok büyük değişimler gözlemlenmedi.

5 Temmuz altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları güne nasıl başladı?

Altın piyasasında önemli bir yeri bulunan Kapalıçarşı’daki altın fiyatları da piyasanın nabzını belirliyor. Gram, çeyrek, yarım, tam ve 22 ayar bilezikte fiyat çizelgesi farklılık gösterebiliyor. İşte 5 Temmuz Pazartesi altın fiyatlarında son durum…

CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI

Alış: 3.299,00 Türk lirası
Satış: 3.336,00 Türk lirası

ATA ALTIN FİYATLARI

Alış: 3.257,00 Türk lirası
Satış: 3.336,00 Türk lirası

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 808,00 Türk lirası
Satış: 820,00 Türk lirası

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 498,73 Türk lirası
Satış: 498,80 Türk lirası

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

Alış: 450,12 Türk lirası
Satış: 481,53 Türk lirası

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 3.184,68 Türk lirası
Satış: 3.246,28 Türk lirası

YARIM ALTIN FİYATLARI

Alış: 1.617,00 Türk lirası
Satış: 1.641,00 Türk lirası

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Görüntüler Ege ve Akdeniz'i aratmadı! Bakın bu kareler hangi ilden geldiGörüntüler Ege ve Akdeniz'i aratmadı! Bakın bu kareler hangi ilden geldi
PARTNERCan Yaman ve Diletta Leotta aşka geldi!Can Yaman ve Diletta Leotta aşka geldi!
Memur emeklisi ve memur maaşları ne kadar olacak?Memur emeklisi ve memur maaşları ne kadar olacak?
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın tam altın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kütahya'dan acı haber! Polis memuru şehit oldu

Kütahya'dan acı haber! Polis memuru şehit oldu

Güldür Güldür'de flaş ayrılıklar! Ünlü oyuncular veda etti

Güldür Güldür'de flaş ayrılıklar! Ünlü oyuncular veda etti

Bakan duyurdu! Ödemeler bugün başlıyor

Bakan duyurdu! Ödemeler bugün başlıyor

Altın ne kadar oldu?

Altın ne kadar oldu?

Ödemeler son kez bugün yatıyor

Ödemeler son kez bugün yatıyor

Nakdi ücret desteği bitti mi?

Nakdi ücret desteği bitti mi?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Memur ve emekli zammı belli oluyor

Memur ve emekli zammı belli oluyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kredi kartı taksit sayısı değişti!

Kredi kartı taksit sayısı değişti!

Elektrik ve doğal gaz fiyatlarına zam yapıldı

Elektrik ve doğal gaz fiyatlarına zam yapıldı

Araç sahipleri dikkat: Cezası bin 181 lira

Araç sahipleri dikkat: Cezası bin 181 lira

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.