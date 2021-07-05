5 Temmuz altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları güne nasıl başladı?

Altın piyasasında önemli bir yeri bulunan Kapalıçarşı’daki altın fiyatları da piyasanın nabzını belirliyor. Gram, çeyrek, yarım, tam ve 22 ayar bilezikte fiyat çizelgesi farklılık gösterebiliyor. İşte 5 Temmuz Pazartesi altın fiyatlarında son durum…
Alış: 3.299,00 Türk lirası
Satış: 3.336,00 Türk lirası
Alış: 3.257,00 Türk lirası
Satış: 3.336,00 Türk lirası
Alış: 808,00 Türk lirası
Satış: 820,00 Türk lirası
Alış: 498,73 Türk lirası
Satış: 498,80 Türk lirası
Alış: 450,12 Türk lirası
Satış: 481,53 Türk lirası
Alış: 3.184,68 Türk lirası
Satış: 3.246,28 Türk lirası
Alış: 1.617,00 Türk lirası
Satış: 1.641,00 Türk lirası
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