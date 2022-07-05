5 Temmuz Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Dogecoin, Ethereum ne kadar oldu? Kripto paralarda son durum! 5 Temmuz 2022 Salı

Kripto paralarda son durum araştırmaları hız kazandı. Peki 5 Temmuz Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? 5 Temmuz 2022 Salı günü Ethereum, Dogecoin, Ripple da dahil olmak üzere kripto paralar ile ilgili son durum ve detaylar haberimizde...

BİTCOİN KAÇ TL? 5 TEMMUZ 2022 SALI

Bitcoin 5 Temmuz Salı günü 340.572,38 TL alış, 340.572,21 TL satış fiyatından işlem görüyor.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in değeri 5 Temmuz Salı günü yüzde 5,86 artış gösterdi.

Bitcoin'in alış fiyatı 20.218,01, Bitcoin'in satış fiyatı 20.218,00 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un değeri 5 Temmuz Salı günü yüzde 8,74 arttı. Ethereum'un alış fiyatı 1.143,9200 satış fiyatı ise 1.143,9100 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 5 TEMMUZ 2022 SALI

5 Temmuz Salı günü Ethereum'un alış fiyatı 19.269,3324 TL, satış fiyatı 19.269,1640 TL'dir.

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin'in değeri 5 Temmuz Salı günü yüzde 4,34 yükseldi. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0691 Dolar, satış fiyatı 0,0691 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 5 TEMMUZ 2022 SALI

5 Temmuz Salı günü Dogecoin alış fiyatı 1,1637, satış fiyatı ise 1,1635 oldu.

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple'ın değeri 5 Temmuz Salı günü yüzde 2,26 arttı.

Ripple alış fiyatı 0,3253 Dolar, satış fiyatı ise 0,3252 Dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 5 TEMMUZ 2022 SALI

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 5,4797 TL, satış fiyatı ise 5,4780 TL oldu.

