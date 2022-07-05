FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 5 Temmuz Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Dogecoin, Ethereum ne kadar oldu? Kripto paralarda son durum! 5 Temmuz 2022 Salı

5 Temmuz Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Dogecoin, Ethereum ne kadar oldu? Kripto paralarda son durum! 5 Temmuz 2022 Salı

05.07.2022 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitcoin ve kripto para piyasaları ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından 5 Temmuz Salı günü, yani haftanın ikinci gününde de hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Kripto para piyasaları ile ilgili detayları öğrenmek isteyen kişiler arama motorlarında sorgulama yapmaya devam ediyor. Peki 5 Temmuz Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Dogecoin, Ethereum ne kadar oldu? İşte ayrıntılar...

5 Temmuz Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Dogecoin, Ethereum ne kadar oldu? Kripto paralarda son durum! 5 Temmuz 2022 Salı

Kripto paralarda son durum araştırmaları hız kazandı. Peki 5 Temmuz Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? 5 Temmuz 2022 Salı günü Ethereum, Dogecoin, Ripple da dahil olmak üzere kripto paralar ile ilgili son durum ve detaylar haberimizde...

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

BİTCOİN KAÇ TL? 5 TEMMUZ 2022 SALI

Bitcoin 5 Temmuz Salı günü 340.572,38 TL alış, 340.572,21 TL satış fiyatından işlem görüyor.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in değeri 5 Temmuz Salı günü yüzde 5,86 artış gösterdi.
Bitcoin'in alış fiyatı 20.218,01, Bitcoin'in satış fiyatı 20.218,00 Dolar oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un değeri 5 Temmuz Salı günü yüzde 8,74 arttı. Ethereum'un alış fiyatı 1.143,9200 satış fiyatı ise 1.143,9100 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 5 TEMMUZ 2022 SALI

5 Temmuz Salı günü Ethereum'un alış fiyatı 19.269,3324 TL, satış fiyatı 19.269,1640 TL'dir.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin'in değeri 5 Temmuz Salı günü yüzde 4,34 yükseldi. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0691 Dolar, satış fiyatı 0,0691 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 5 TEMMUZ 2022 SALI

5 Temmuz Salı günü Dogecoin alış fiyatı 1,1637, satış fiyatı ise 1,1635 oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple'ın değeri 5 Temmuz Salı günü yüzde 2,26 arttı.
Ripple alış fiyatı 0,3253 Dolar, satış fiyatı ise 0,3252 Dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 5 TEMMUZ 2022 SALI

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 5,4797 TL, satış fiyatı ise 5,4780 TL oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bedelli askerlikte yeni rakam belli oldu!Bedelli askerlikte yeni rakam belli oldu!
Benzin ve motorin derken asıl tehlike orada!Benzin ve motorin derken asıl tehlike orada!
Kritik enflasyon rakamları açıklandı Kritik enflasyon rakamları açıklandı
Anahtar Kelimeler:
bitcoin Türk lirası Ethereum Dogecoin bitcoin (btc) ripple
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Güneş, Toroğlu'nu mahkemeye verdi!

Güneş, Toroğlu'nu mahkemeye verdi!

Şehit yakınlarını isyan ettiren karar! "Eşlerimizin, çocuklarımızın can güvenliği tehlikede değil mi?"

Şehit yakınlarını isyan ettiren karar! "Eşlerimizin, çocuklarımızın can güvenliği tehlikede değil mi?"

Çalışanları yakından ilgilendiriyor! İşte kıdem tazminatı tavanı

Çalışanları yakından ilgilendiriyor! İşte kıdem tazminatı tavanı

Bakan Bilgin canlı yayında ek zammı duyurdu!

Bakan Bilgin canlı yayında ek zammı duyurdu!

İşte memur ve emeklinin enflasyon farkı zammı!

İşte memur ve emeklinin enflasyon farkı zammı!

Altın, dolar ve euro için flaş yorum!

Altın, dolar ve euro için flaş yorum!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Sosyal medyanın yeni dekolte trendine uydu! Önsüz kot ceketi...

Sosyal medyanın yeni dekolte trendine uydu! Önsüz kot ceketi...

Şeytanın aklına gelmez! Kadınları filme almak için...

Şeytanın aklına gelmez! Kadınları filme almak için...

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Çıplaklığı pahalıya patladı! Penisini ve testislerini ...

Çıplaklığı pahalıya patladı! Penisini ve testislerini ...

Hemşirenin kafatası kemiği kayboldu! Harekete geçtiler

Hemşirenin kafatası kemiği kayboldu! Harekete geçtiler

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.