5 Temmuz Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Dogecoin, Ethereum ne kadar oldu? Kripto paralarda son durum! 5 Temmuz 2022 Salı

Kripto paralarda son durum araştırmaları hız kazandı. Peki 5 Temmuz Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? 5 Temmuz 2022 Salı günü Ethereum, Dogecoin, Ripple da dahil olmak üzere kripto paralar ile ilgili son durum ve detaylar haberimizde...
Bitcoin 5 Temmuz Salı günü 340.572,38 TL alış, 340.572,21 TL satış fiyatından işlem görüyor.
Bitcoin'in değeri 5 Temmuz Salı günü yüzde 5,86 artış gösterdi.
Bitcoin'in alış fiyatı 20.218,01, Bitcoin'in satış fiyatı 20.218,00 Dolar oldu.
Ethereum'un değeri 5 Temmuz Salı günü yüzde 8,74 arttı. Ethereum'un alış fiyatı 1.143,9200 satış fiyatı ise 1.143,9100 Dolar oldu.
5 Temmuz Salı günü Ethereum'un alış fiyatı 19.269,3324 TL, satış fiyatı 19.269,1640 TL'dir.
Dogecoin'in değeri 5 Temmuz Salı günü yüzde 4,34 yükseldi. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0691 Dolar, satış fiyatı 0,0691 Dolar oldu.
5 Temmuz Salı günü Dogecoin alış fiyatı 1,1637, satış fiyatı ise 1,1635 oldu.
Ripple'ın değeri 5 Temmuz Salı günü yüzde 2,26 arttı.
Ripple alış fiyatı 0,3253 Dolar, satış fiyatı ise 0,3252 Dolar oldu.
Bugün Ripple'ın alış fiyatı 5,4797 TL, satış fiyatı ise 5,4780 TL oldu.
Okuyucu Yorumları 0 yorum