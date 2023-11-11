5 TL olan Halk Ekmek zamlanacak mı? İstanbullunun merak ettiği soruya yanıt geldi: ‘Uygun fiyat politikası…’

İstanbul’da ekmek fiyatları zamlanmıştı. Bu gelişmenin ardından gözler halk ekmek fiyatlarına çevrildi. “Halk Ekmek fiyatlarına zam gelecek mi?” sorusu yanıt beklerken açıklama geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkanı Özgen Nama, yükselen üretim maliyetlerine rağmen Halk Ekmek’in fiyatını değiştirmeyeceklerini ve 5 TL'den satışa devam edeceklerini duyurdu.

Nama, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında, İBB Halk Ekmek'in, ekonomik zorluklara rağmen uygun fiyat politikasını sürdüreceğini belirterek, halk ekmeğin 5 TL olarak kalacağını vurgulayarak, “Yükselen maliyetlere rağmen ekmeğe zam yapmayacağız. Halkımızın yanında olmak için sağlıklı ekmeği 5 TL’ye İstanbullu hemşehrilerimize ulaştırmaya devam edeceğiz” dedi.

İSTANBUL’DA EKMEK FİYATI 8 LİRA OLDU

İstanbul Ticaret Odası (İTO) üyesi fırınların ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesi için İTO’nun Kasım ayı meclis toplantısında oylama yapılmıştı. Oylama sonucunda, İstanbul’da "1 kilogram ekmek fiyatı azami 40 TL’yi geçmemek kaydıyla 200 gram ekmek için 8 TL olacak" şeklinde hazırlanan Azami Ekmek Fiyat Tarifesi kabul edildi.







