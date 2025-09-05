FİNANS

5 ülkede hizmet veren Maydonoz Döner satışa çıkıyor! İstenen rakam belli oldu, 400'e yakın şubesi var

FETÖ soruşturması kapsamında Maydonoz Döner Grubu Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'ne kayyum atanmıştı. TMSF, kayyum olarak atandığı Maydonoz Döner Grubu Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı. Maydonoz dönerin satış bedeli ise belli oldu. İşte Maydonoz Döner'in satışı hakkında detaylar...

Ezgi Sivritepe

400'e yakın şubesi bulunan ve 5 ülke hizmet veren fast food zinciri Maydonoz Döner'e yönelik yapılan soruşturma kapsamında FETÖ'ye finansman sağladığı gerekçesiyle kayyum atanmıştı. TMSF, kayyum olarak atandığı fatd-food zincirini satışa çıkardığını duyurdu.

‘Maydonoz Döner Grubu Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün muhammen bedeli 2 milyar 801 milyon TL olarak belirlendi. İhale günü 15 Ekim 2025 olarak açıklandı. İhaleye son başvuru tarihi ise 14 Ekim 2025 olarak belirlendi.

TEMİNAT BEDELİ BELLİ OLDU!

Maydonoz dönerin satış ilanında şu bilgiler yer aldı:

''İhaleye katılabilmek için sunulması gereken teminat tutarı 280.100.000 (İki yüz seksen milyon yüz bin) TL'dir. Teminat olarak; nakit, teminat mektubu ya da T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları ve T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahviller sunulabilecektir.

‘Şartname'de belirtilen idari zarf içinde verilecek belgeler, üzerlerinde asıl veya kopya olduklarını belirten kayıtlarla, 1 (bir) asıl ve 1 (bir) kopya olarak, mali zarf ise 1 (bir) asıl olarak, en geç 14.10.2025 tarihi saat 16:00'a kadar "Satış Komisyonu"na kapalı ve üzeri imzalı zarf içinde elden teslim edilecek ve karşılığında sıra numaralı alındı belgesi verilecektir. Bu tarihten sonra verilecek kapalı zarflar değerlendirmeye alınmayacaktır.

İhale 15.10.2025 tarihinde, saat 11:00'da ‘Fon'un Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul adresindeki Konferans Salonunda yapılacaktır. İhale kapalı zarfla verilen mali tekliflerin açılması ile başlayacak olup açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi ("Kısa Liste") oluşturulduktan sonra açık artırma aşamasına geçilecektir"

