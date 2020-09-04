5 yıl içinde başvurmazsanız hakkınız yanıyor! 2 yıllık maaşınız kadar karşılıksız destek...

Sosyal güvenlik sistemi, yetim kız çocuklarını evlilik hazırlığı sırasında da güvence altına alıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu; evlilik nedeniyle ölüm aylığı kesilecek kız çocuklarına aylıklarının iki yıllık tutarı kadar evlilik ödeneği ya da bilinen adıyla çeyiz parası olarak ödüyor. SGK'nın yetim kız çocuklarına yönelik uyguladığı pozitif ayrımcılığın bir parçası olan çeyiz parasına yetim erkek çocukları başvuramıyor.

EVLENME ÖDENEĞİ VEYA ÇEYİZ PARASI HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Devletten alınan çeyiz parası evlilik hazırlığındaki gençlerin gündemine yerleşiyor. Tıpkı cenaze ödeneği gibi çeyiz parası da 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile belirlenmiştir. İşte detaylar: