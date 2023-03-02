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50, 100, 200 TL… Piyasalar bunu konuşuyor! Rekor seviyeye yükseldi

02.03.2023 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası verileri, enflasyon ve dolaşımdaki paralarla ilgili çok çarpıcı bir detayı ortaya çıkardı. Piyasada dolaşan 200 TL’lik banknot sayısı rekor yüksek seviyeye çıktı. Şubat itibarıyla piyasada 1 milyar 171 milyon 467 bin adet 100 TL ve 400 milyon adete yakın da 50 TL’lik banknot bulunuyor.

50, 100, 200 TL… Piyasalar bunu konuşuyor! Rekor seviyeye yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 2009’da bastığı ve en yüksek kağıt para olan 200 TL’nin sayısı Şubat ayında 1 milyar adedi aştı ve piyasa büyüklüğü de 200 milyar TL’yi geçti.

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Merkez Bankası Ocak 2009’da ilk kez 8,8 milyon adet 200 TL’lik banknot bastı. Nisan 2011’de 51 milyon 890 bin adet 200 TL’lik banknot basıldı. Mayıs 2016’da 200 TL sayısı 151 milyon adedi geçti. Temmuz 2018’de 200 TL’lilk banknot sayısı 227 milyon adedi geçerek rekor kırdı. Eylül 2021’de Merkez Bankası, para politikasında değişikliğe gideceğini açıkladı. Bu dönemde 200 TL’nin sayısı 404 milyon adedin üzerine çıktı. Nisan 2022’de 200 TL’nin basımı 638 milyon adedi geçti. Ağustos 2022’de rakam 803 milyon adede çıktı. Aralık 2022’de 966 milyon 978 bin adet 200 TL basıldı. Şubat 2023 itibarıyla 200 TL sayısı 1 milyar adedi geçerken, piyasa büyüklüğü de 200 milyar TL’yi aşarak rekor kırdı.

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50 VE 100 LİRALIK BANKNOT SAYISI

Şubat itibarıyla piyasada 1 milyar 171 milyon 467 bin adet 100 TL var. 50 TL’nin banknot sayısı ise 400 milyon adete yakın.


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Türk lirası

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