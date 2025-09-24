FİNANS

50 bin dolara Türk vatandaşlığı satmışlar! 'BABATAK' yöntemi deşifre oldu... Yüzden fazla gözaltı var

Türkiye bu olayı konuşuyor! Bir suç örgütü, Türk vatandaşı olmak isteyen bazı yabancı uyruklu kişilere usulsüz şekilde vatandaşlık kazandırdı. Örgütün haksız kazanç elde ettiği ve 181 milyon 200 bin dolar döviz girişi kaybına neden olduğu iddia edildi. Gelen şikayetler üzerine harekete geçilirken 104 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Örgüt üyeleri kullandıkları yönteme 'BABATAK' adını verirken, bu yöntemle vatandaşlık kazanan kişilerin de vatandaşlıklarının iptal edileceği öğrenildi.

Melih Kadir Yılmaz

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, usulsüz yöntemlerle ve bedeli yüksek şekilde düzenlenen ekspertiz raporlarıyla bazı yabancı uyruklu kişilerin Türk vatandaşlığı kazandığına yönelik Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) gelen ihbar üzerine soruşturma başlattı.

HAYALİ PARA TRAFİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Gizli tanık beyanları ve saha araştırmaları sonucunda organize suç örgütünün, yasada öngörülen Türk vatandaşlığı kazanılmasına yeter miktarda dövizin ülkeye girişi olmadan hayali para trafiği gerçekleştirdiği tespit edildi.

DEVLETİN ZARARA UĞRATILDIĞI BELİRLENDİ

Suç örgütü mensuplarınca muvazaalı satış işlemi yaptırıldığı, bu işlem için de vatandaşlık kazanmak isteyen yabancı uyruklu kişilerden maddi menfaat temin edildiği anlaşıldı. Sahte içerikli yüksek değerli ekspertiz raporları doğrultusunda mülk edinme yoluyla vatandaşlık kazandırmayı düzenleyen kanunun amacına aykırı şekilde hareket edilerek, devletin zarara uğratıldığı belirlendi.

YÖNTEME 'BABATAK' ADINI VERMİŞLER

Örgütün muvazaalı satılmış olan gayrimenkulü ilk sahibine veya örgüte yakın kişilere iade ettiği, iade işlemini garanti altına almak amacıyla yabancı uyruklu kişilere taahhüt senetleri imzalattırdığı, örgütte bu yönteme "BABATAK" isminin verildiği tespit edildi.

MASAK RAPORU HAZIRLANDI

Savcılığın talebi doğrultusunda hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu verilerinden, organize suç örgütü üyelerinin para hareketleri saptandı. Soruşturma kapsamında, hayali satışlar dolayısıyla 451 yabancı uyruklu kişiye, 50 bin dolar karşılığında, aileleriyle birlikte 1198 usulsüz Türk vatandaşlığı kazanımının gerçekleştirildiği, usulsüz işlemlerin de 181 milyon 200 bin dolar döviz girişi kaybına neden olduğu belirlendi.

104 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Savcılık, 1'i örgüt elebaşı, 2'si örgüt yöneticisi, 46'sı örgüt üyesi, 82'si gayrimenkul uzmanı olmak üzere 131 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Polis ekipleri, İstanbul merkezli 19 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 104'ünü gözaltına aldı.

USULSÜZ ŞEKİLDE TÜRK VATANDAŞI OLAN KİŞİLERİN VATANDAŞLIKLARI İPTAL EDİLECEK

Usulsüz Türk vatandaşlığı kazanan kişilerin, "5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'na muhalefet" suçu nedeniyle vatandaşlıklarının iptal edileceği öğrenildi.

