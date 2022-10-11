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50 dakikalık yol, 5 dakikaya düşecek! Dev proje Erdoğan tarafından bugün açılacak

11.10.2022 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Assos' ve 'Troya' tünellerinin açılışı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak. Tünellerin açılmasıyla birlikte 50 dakika süren yol, 5 dakikaya inecek. Tünellerin açılmasıyla birlikte bölgedeki turizm hareketliliğine, ekonomisine, lojistiğine katkı sağlaması bekleniyor. İki tünelin açılmasıyla karbon salınımının da yıllık 3 bin 65 ton azalması öngörülüyor.

50 dakikalık yol, 5 dakikaya düşecek! Dev proje Erdoğan tarafından bugün açılacak

'Assos' ve 'Troya' tünelleri bugün açılıyor. Çanakkale-İzmir kara yolunun Ayvacık ilçesi ile Küçükkuyu beldesi arasındaki Kazdağları rampaları geçişinde 2016 yılında başlanan bölünmüş yol ve tünel çalışmaları tamamlandı.

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Yapımı biten 1700 metre uzunluğundaki 'Assos' ve 4 bin 17 metre uzunluğundaki 'Troya' tünellerinin açılışı, 11 Ekim Salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans sistemiyle katılacağı törenle açılacak.

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'Assos ve 'Troya' tünellerinin açılmasıyla birlikte 50 dakikalık yol da 5 dakikaya düşecek. 'Assos ve 'Troya' tünellerinin açılmasının bölgedeki turizm hareketliliğine, ekonomisine, lojistiğine katkı sağlaması bekleniyor.

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İki tünelin açılmasıyla karbon salınımının da yıllık 3 bin 65 ton azalması öngörülüyor.

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Küçükkuyu Tünelleri, dünyanın en uzun orta açıklığa sahip asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Ege'ye ve Akdeniz'e açılan kapısı olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale İzmir
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