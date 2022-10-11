50 dakikalık yol 5 dakikaya iniyor! Açılışı Erdoğan yaptı: Assos ve Troya Tünelleri...

Çanakkale-İzmir kara yolunun Ayvacık-Küçükkuyu arasındaki Kazdağları rampaları geçişinde yapımı tamamlanan 'Assos' ve 'Troya' tünelleri açıldı. 2016 yılında başlanan projenin açılışını telekonferans sistemiyle katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Toplamda 9 kilometrelik bu yol, Balıkesir ve İzmir'e ulaşımı sağalayan aksın en önemli bölümlerindendir. Tüneller sayesinde Kaz Dağları'na en ufak zarar vermeden 50 dakikalık yolculuğu 5 dakikaya düşürdük. Yıllık kazancımız ise 133 milyon lira oldu. Tünellerin giriş ve çıkışlarında yapılan kaplamaların projeye ayrı bir güzellik kattığına inanıyorum" dedi.

"Cumhuriyetimizin 100. yaşını, Türkiye 100 yılı atılımıyla karşılamaya hazıırlanıyoruz. 2053 vizyonumuzun inşasına başlıyoruz. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye her alanda, Türkiye'yi büyük dönüşüme hazırlıryoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hayat pahalılığının getirdiği sıkıntılar olmakla beraber, kararlığımız daha büyüktür. Gençlerimizin Türkiye 100 yılı konusundaki, heyecanını söylemek bile istemiyorum. Türkiye asla haritada gözüken sınırlarından ibaret bir ülke değildir" ifadelerini kullandı.

50 DAKİKALIK YOL DA 5 DAKİKAYA DÜŞECEK

'Assos ve 'Troya' tünellerinin açılmasıyla birlikte 50 dakikalık yol da 5 dakikaya düşecek. 'Assos ve 'Troya' tünellerinin açılmasının bölgedeki turizm hareketliliğine, ekonomisine, lojistiğine katkı sağlaması bekleniyor. İki tünelin açılmasıyla karbon salınımının da yıllık 3 bin 65 ton azalması öngörülüyor.

Küçükkuyu Tünelleri, dünyanın en uzun orta açıklığa sahip asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Ege'ye ve Akdeniz'e açılan kapısı olacak.



