TİGEM, 600 reforme erkek kuzu satacak

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre işletme, yetiştirdiği erkek kuzuları canlı ağılıkları üzerinden satacak.

Bu kapsamda, 540'ı merinos ırkı olmak üzere 600 reforme erkek kuzunun satışı, 4 parti halinde açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek.

İhale, 2 Ekim Cuma günü saat 14.00'te işletmenin Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacak.

İhaleye ait şartname, ücretsiz olarak TİGEM Ticaret Daire Başkanlığı'nda, "https://www.tigem.gov.tr" adresinde veya işletmede görülebilecek.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır