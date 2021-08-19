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50 ilin kaderini değiştirecek! Karadeniz'i üç bölgeye bağlayan 1 milyar liralık 'asrın projesi'

19.08.2021 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz döneminde ilk kez dile getirilen ve 2. Abdülhamid Han zamanında projesi çizilen ve ‘asrın projesi’ olarak adlandırılan yaklaşık 600 kilometrelik Karadeniz-Akdeniz Yolu’nun Ordu etabının neredeyse tamamı bitirilirken, yolun geçtiği güzergahta ikamet eden vatandaşlar proje sayesinde bölgenin marka değerinin arttığını belirtti. Yaklaşık 50 ilin kaderini değiştirecek olan projenin maliyeti ise 1 milyar liranın üzerinde.

50 ilin kaderini değiştirecek! Karadeniz'i üç bölgeye bağlayan 1 milyar liralık 'asrın projesi'

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler’in, Enerji Bakanlığı döneminde başlatılan Karadeniz-Akdeniz Yolu, Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere, tüm Anadolu’nun ekonomisini olumlu yönde etkileyecek olan asrın projesi sayesinde Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz’in ticaret limanı olacak.

YAKLAŞIK 50 İLİ İLGİLENDİRİYOR

Dolaylı şekilde yaklaşık 50 ilgilendiren toplam maliyeti de 1 milyar liranın üzerinde olan proje ile Karadeniz’in kapıları, İç Anadolu ve Akdeniz’e açılacak. Ordu’dan, Akdeniz Bölgesi’ndeki illere kadar ulaşımı kolaylaştıracak olan proje, Rusya, Gürcistan, Ukrayna gibi ülkelere de kent üzerinden ithalat ve ihracatta önemli rol de üstlenecek.

Karadeniz- Akdeniz Yolu

KARADENİZ'İ ÜÇ BÖLGEYE BAĞLAYACAK

Karadeniz’i İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz’e bağlayacak, Ordu sınırlarında 15 kilometre uzunluğunda 25 tek tip tünel, çok sayıda köprü ve 330 metre uzunluğunda 1 adet viyadük bulunan Karadeniz-Akdeniz Yolu, ithalat ve ihracat açısından da önemli bir rol üstlenecek. Proje kapsamında, Karadeniz’in kapıları, İç Anadolu ve Akdeniz’e açılacak. Ordu’dan, Akdeniz Bölgesi’ndeki illere kadar ulaşımı kolaylaştıracak olan proje, Rusya, Gürcistan, Ukrayna gibi ülkelere de kent üzerinden ithalat ve ihracatta önemli rol de üstlenecek. Karadeniz’i İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz’e bağlayacak olun yolun Ordu sınırlarında 15 kilometre uzunluğunda 25 tek tip tünel, çok sayıda köprü ve 330 metre uzunluğunda 1 adet viyadük bulunuyor.

Karadeniz- Akdeniz Yolu

"OSMANLI PADİŞAHLARINA DAYANAN PROJE"

Proje üzerinde, 330 metre uzunluğundaki viyadüğün bulunduğu Altınordu ilçesi Karaağaç Mahallesi Muhtarı Kadir Kır, bu yolun Osmanlı padişahları dönemine dayandığını hatırlattı. Kır, “Bölgemizde, Dereyolu projesi olarak yapılan bu proje, geçmişte padişahlarımıza dayanan bir projedir. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’in de büyük desteği ile bölgemize vermiş olduğu ehemmiyetle birlikte hem sosyal anlamda, hem de ekonomik anlamda birçok şeyi getirdi.

Karadeniz- Akdeniz Yolu

İlerleyen zamanlarda buraya sanayi bölgesi yapılması da söz konusu. Bununla birleştiği zamandan itibaren bölgede büyük bir ekonomik kalkınmaya ve sosyal faaliyet hareketliliğine sebep olacağını düşünüyoruz. İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi’ne kestirme bir güzergahı olan Antalya gibi bir ilimize 7 saatlik mesafesi olacağı söylenen bir projeydi. İlerleyen zamanlarda Ordu iline yapılacak olan bir liman ile birlikte büyük ihtimalle istihdam anlamında çok değerler katacaktır” dedi.

Karadeniz- Akdeniz Yolu

"ÇOK AZ BİR NOKTADA YAPILACAK YER KALDI"

Tuncay Kır isimli vatandaş ise “Projenin çok güzel olduğuna inanıyoruz. Bölgemizde bir hareketlilik, Ege’ye 6-7 saatte gideceği söyleniyor. Çok az bir noktada yapılacak yer kaldı. 25 noktada tünel ve burada viyadük var. Mesudiye’ye kadar olan her yer canlandı. Mesudiye ilçesindekiler önceden Ordu merkeze gelmezken, şuan haftada 3 gün buraya dolmuş kalkıyor, 55 dakikada buraya geliyorlar. Devletimizin desteği ile bu yol bu hale geldi, geçmişte Osmanlı Padişahı Abdülhamit tarafından çizildiği söyleniyor” şeklinde konuştu.

Karadeniz- Akdeniz Yolu

“Burası Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Ege ve İç Anadolu Bölgesi’nin bağlantıları” diyen Hulis Kır da “25 tünelden oluşan 300 metreden fazla viyadüğü bulunan bir yol. Özellikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bu yolda çok büyük emeği var” ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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Akdeniz
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