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50 lirayı 75 bin liraya satıyor! Gören şaşırıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.09.2020 14:50 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde üniversite öğrencisi Doğan Kaya (21), ATM'den çektiği hatalı basım 50 liralık banknotu internetten 75 bin liraya satışa sundu.

50 lirayı 75 bin liraya satıyor! Gören şaşırıyor

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğrencisi Doğan Kaya, ATM'den çektiği paralar arasında '0' rakamı bulunmayan 50 liralık banknotu görünce önce sahte olduğunu düşündü. Kaya, daha sonra para sayma makinesinden geçirdiği banknotun hatalı basım serisinden olduğunu tespit etti. Paranın koleksiyon değeri olduğunu düşünen Kaya, 50 liralık banknotu 75 bin liradan internette satışa çıkardı. Kaya, paradan elde edeceği gelirle yardıma muhtaç vatandaşlara destek vereceğini söyledi. Doğan Kaya, “ATM'den para çektim. Yaklaşık 300 lirayı cebime koyup markete alışveriş yapmaya gittim. Alışverişimi yapıp ödeme yaptığım sırada paralardan biri olan 50 lirada farklılık gördüm. Paranın bir köşesinde sadece 5 yazıyordu. 0 silinmiş gibiydi. Ben de şaşırdım ve araştırdım. Araştırmalarım sonucunda paranın hatalı basım serisi arasında yer aldığını gördüm. Ben de koleksiyonerlerin dikkatini çekeceğine inandığım için internet sitesinde satışa sundum" dedi.

KAYNAK:DHA

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