50 trilyon Euro değerinde fon yönetiyorlar! Bakan Şimşek bir araya geldi: Türkiye için dikkat çeken sözler

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün Londra'da Deutche Bank tarafından düzenlenen toplantıda yatırımcılarla bir araya gelirken, katılımcılar gelişmekte olan ülkeler arasında Türkiye'nin pozitif ayrıştığı yönünde görüş belirttiler.

50 TRİLYON EURO DEĞERİNDE FON YÖNETİYORLAR

Katılımcıların verdiği bilgiye göre Deutsche Bank'ın Londra'da gerçekleştirdiği yıllık toplantıda 50 trilyon Euro değerinde fon yöneten 150'den fazla yatırımcı yer aldı. Toplantıda Şimşek, Türkiye ekonomisinde geçen 12 ayda yapılanlar ve gelecek bir yıl ile uzun dönemde atılması olası adımlar hakkında bilgi verdi.

"TÜRKİYE DİĞER GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDEN POZİTİF AYRIŞIYOR"

Reuters'a bilgi veren bir katılımcı, toplantıya katılan yatırımcıların ekonomi politikalarındaki değişim ardından "Türkiye'nin diğer gelişmekte olan ülkelerden pozitif ayrıştığını" ifade ettiklerini söyledi.

Ayrıca aralarında Deutsche Bank yöneticilerinin de olduğu pekçok katılımcı toplantıda önümüzdeki dönemde Türkiye'deki yatırımlarını artıracaklarını ifade etti.

Bakan Şimşek dün Londra'da düşünce kuruluşu Chatham House tarafından düzenlenen etkinlikte de konuşmuştu. Şimşek, bu toplantıda "Para politikasını baştan inşa etmek biraz zaman aldı. Şu an sürdürülebilir, güçlü dezenflasyonun eşiğindeyiz" demişti.

Katılımcıların verdiği bilgilelere göre toplantılarda Avrupa, Amerika, Ortadoğu ve Uzakdoğu'dan sabit getirili menkul kıymetler, hisse senedi, altyapı ve girişim sermayesi yatırımcıları yer aldı.

Reuters





