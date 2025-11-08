500 bin konut projesi başlıyor! TC kimlik numarası detayı, başvuralar için iki yöntem...

TOKİ Başkanlığı tarafından hayata geçirilen Türkiye’nin en büyük konut seferberliği Yüzyılın Konut Projesi’ne başvurular 10 Kasım’da başlıyor. Proje kapsamında 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edilerek dar gelirli vatandaşlara uygun şartlarda ev sahibi olma imkanı sağlanacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından proje takvimine ilişkin paylaşım yaptı.

"BAŞVURULAR İÇİN İKİ YÖNTEM VAR"

Paylaşılan infografikte başvuruların yetkili banka şubeleri ya da e-Devlet üzerinden olmak üzere iki şekilde yapılacağı belirtildi. Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım şubeleri, yetkili banka şubeleri aracılığıyla başvuruların alınacağı kaydedildi.

"E-DEVLET BAŞVURULARI İÇİN YOĞUNLUK TEDBİRİ"

E-Devlet üzerinden yapılacak başvurularda sistemsel yoğunluğu azaltmak için yalnızca kampanyanın ilk 5 gününde; T.C. Kimlik Numarası’nın (TCKN) son rakamına göre başvuru alınacak.

Başvurunun yapılacağı 10 Kasım’da TCKN’nin son rakamı ‘0’ olan, 11 Kasım’da son rakamı ‘2’, 12 Kasım’da son rakamı ‘4’, 13 Kasım’da son rakamı ‘6’, 14 Kasım’da ise TCKN’nin son rakamı ‘8’ olan vatandaşların başvuruları alınacak.

15 Kasım itibarıyla da kimlik numarasına bakılmaksızın tüm vatandaşlar başvuru yapabilecek. Yetkili banka şubelerine yapılacak başvurularda ise kimlik numarası şartı aranmayacak.

18 ARALIK'TA E-DEVLET ÜZERİNDEN SONA ERECEK!

Başvurular, e-Devlet üzerinden 18 Aralık 2025 tarihinde sona erecek. Banka şubelerinden başvurular ise 19 Aralık 2025 Cuma günü mesai bitimine kadar devam edecek.

Başvurular T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ,T. Halk Bankası A.Ş. ve T.Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin Proje ilinde bulunan yetkili Şubeleri ve e-Devlet aracılığı ile yapılacak. Başvuru bedeli 5000 TL olacak.

"ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERDEN BAŞVURU ÜCRETİ ALINMAYACAK"

Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malullerinin başvuru işlemleri başvuru bedeli alınmadan sadece şubeler aracılığıyla yapılacak.

KİMLER SOSYAL KONUT SAHİBİ OLABİLİR?

TOKİ Sosyal Konut Projesi'nden ev sahibi olabilmek için belirlenen temel şartlar şunlardır:

-18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır TC vatandaşı olanlar projeye başvurabilecek.

-Başvuru sahiplerinin eşi ve çocukları dahil üzerinde tapu bulunmayacak.

-Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için en fazla 127 bin TL olma koşulu bulunacak. (Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri bu şarttan muaf tutulacak. )

-Başvuru yapılacak yerlerde (il ise ilde, ilçe ise ilçede, belde ise beldede) adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak.

-Emekliler ve deprem bölgesi illeri için nüfusa kayıt veya en az 1 yıl ikamet şartı aranacak.

Engelliler

%5 Kontenjan

Şehit Yakınları & Gazileri

%5 Kontenjan

Emekliler

%20 Kontenjan

3 ve Daha Fazla Çocuk Sahibi Aileler



%10 Kontenjan

18-30 Yaş Arası Gençler

%20 Kontenjan

Diğerleri

%40 Kontenjan