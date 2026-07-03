FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

500 bin konutta kura günü! İlk kura bugün Adıyaman'da başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı “Yüzyılın Konut Projesi”nde yeni aşamaya geçiliyor. 500 bin konut için hak sahiplerinin heyecanla beklediği kura çekimleri bugün Adıyaman’da başlıyor. Süreç, deprem bölgesinden başlayarak bütün Türkiye’ye yayılacak.

500 bin konutta kura günü! İlk kura bugün Adıyaman'da başlıyor
Cansu Çamcı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen ve 5 milyonu aşkın geçerli başvuruyla rekor kıran “Yüzyılın Konut Projesi”nde yeni bir dönemece girildi. 81 şehirde inşa edilecek 500 bin sosyal konut için hak sahipliği kuralarının 27 Nisan 2026’da tamamlanmasının ardından, şimdi de vatandaşların hangi etaptaki, hangi daireye sahip olacağını belirleyecek süreç başlıyor. İlk konut belirleme kurası, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla bugün deprem bölgesinin kalbi Adıyaman’da çekilecek. İhaleler tamamlandıkça diğer illerde de kuralar çekilecek ve ardından satış sözleşmeleri imzalanacak.

2028’DE TESLİM EDİLECEK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 bin sosyal konut için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek “Amacımız 500 bin konutun tamamını, 2028 yılında vatandaşlarımıza sunmuş olmak. Bunun için çalışıyoruz. Deprem bölgesinde 2 yılda bu başarı hikâyesini yazan devlet bugüne kadar 1 milyon 767 bin konutu teslim eden irade inşallah 500 bin konutu da vatandaşımıza en güzel hâliyle en sağlam hâliyle teslim edecektir” dedi. 500 bin sosyal konut projesiyle konut kira fiyatlarının dengeleneceğini, vatandaşların uygun şartlarda sağlam yapılara kavuşacağını vurgulayan Bakan Kurum “Biz sokağın nabzını, vatandaşımızın taleplerini, ihtiyaçlarını gözeten bir siyasi anlayışla çalışıyoruz. Büyükşehirlerdeki bu konut fiyatlarının, kira fiyatlarının, artışıyla ilgili somut bir irade gerçekleştirmek adına 500 bin sosyal konut projesini hayata geçirdik. Ve yine deprem bölgesinde 500 bini aşkın konutun inşasıyla birlikte aslında piyasaya yeni konutlar sunduk. Akabinde de biz şunu gördük; bugün deprem bölgesinde 5-6 bin liraya kiralık ev bulabiliyorsunuz” diye konuştu.

VATANDAŞA BÜYÜK KOLAYLIK

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında en az 2 milyon kişi sağlam, afetlere dirençli, güvenli, modern konutlara uygun fiyatlarla kavuşacak. Bu sayede hem dar gelirli vatandaşlar ev sahibi olacak hem de konut-kira fiyatları dengelenecek. Projeyle 300 sektörün çarkları hızlanacak.

500 bin konutta kura günü! İlk kura bugün Adıyaman da başlıyor 1

Proje dâhilinde 2 ayrı büyüklükte 2+1’ler ve 1+1 konutlar yüzde 10 peşin, 240 ay vade imkânıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak. Taksitler İstanbul’da 7 bin 313 TL’den, Anadolu şehirlerinde ise 6 bin 750 TL’den başlayacak.

KİRALIK SOSYAL KONUT EYLÜLDE

Projede İstanbul için yeni bir model de uygulanacak. Yapılacak 100 bin sosyal konuta ilave olarak 15 bin kiralık sosyal konut üretilecek. Piyasa şartlarının altında kira bedeliyle sunulacak konutlardan belirlenen kriterleri taşıyan dar gelirli vatandaşlar faydalanabilecek. Konutlar üç yıllık süreyle kiraya verilecek. Kiralama süreci eylül ayı itibarıyla başlayacak.

500 BİN KONUTA 500 MAHALLE KONAĞI

TOKİ, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 500 mahalle konağı ve 500 cami de inşa edecek. Mahalle konaklarının içerisinde; taziye evleri, yaşlı etkinlik alanları, 500 aile sağlığı merkezi, 500 anaokulu, 500 el sanatları üretim merkezi, 500 spor salonu ve 500 misafirhane de yer alacak. Camiler ise yöresel mimariye uygun yapılacak.

TOKİ’NİN GURUR TABLOSU

TOKİ, 2003 yılından bu yana sosyal konut projeleri kapsamında Türkiye genelinde 1 milyon 767 bin konut inşa etti. “50 Bin”, “100 Bin”, “İlk Evim-250 Bin” ve diğer sosyal konut projeleriyle yaklaşık 7 milyona yakın dar gelirli vatandaş güvenli, sağlam ve modern konutlara kavuştu.

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ucuz tatilde tuzak: 'İndirim alacağım derken parasından oluyor'Ucuz tatilde tuzak: 'İndirim alacağım derken parasından oluyor'
Altın yükselişte: Sebebi belli oldu, o tarihten beri en yüksek seviyeAltın yükselişte: Sebebi belli oldu, o tarihten beri en yüksek seviye

Anahtar Kelimeler:
Adıyaman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Rusya: "Finlandiya artık nükleer hedef listesinde"

Rusya: "Finlandiya artık nükleer hedef listesinde"

İngiltere'nin ardından bu sefer de Fransa harekete geçti! Yasaklanıyor

İngiltere'nin ardından bu sefer de Fransa harekete geçti! Yasaklanıyor

90+13'te duygular bir anda değişti! Portekiz son 16'da

90+13'te duygular bir anda değişti! Portekiz son 16'da

Haluk Levent Ahbap Genel Başkanlığı'nı bırakacağını duyurdu

Haluk Levent Ahbap Genel Başkanlığı'nı bırakacağını duyurdu

Uzman er ve erbaşlar ile ilgili düzenlemeleri içeren teklif kabul edildi! Kamuda istihdam dönemi

Uzman er ve erbaşlar ile ilgili düzenlemeleri içeren teklif kabul edildi! Kamuda istihdam dönemi

Ödemeyen trafiğe çıkamayacak: En yüksek tutar 394 bin lirayı aştı

Ödemeyen trafiğe çıkamayacak: En yüksek tutar 394 bin lirayı aştı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.