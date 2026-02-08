FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

500 bin sosyal konutta 7 ilin daha kura tarihleri belli oldu

500 bin konut kura tarihleri vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. 500 bin sosyal konut için 7 ilin daha kura takvimi belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye genelinde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği 'Yüzyılın Konut Projesi'nde 9-15 Şubat kura programını paylaştı. İşte il il kura takvimi...

500 bin sosyal konutta 7 ilin daha kura tarihleri belli oldu
Hande Dağ

500 bin sosyal konut için kura çekimleri devam ediyor. Vatandaşlar, 500 bin konut kura takvimi ile ilgili ayrıntıları dikkatle takip ediyor. Son olarak 7 ilin daha kura takvimi belli oldu. İşte yeni haftada 500 bin sosyal konut kura tarihleri ile ilgili detaylar...

500 bin sosyal konutta 7 ilin daha kura tarihleri belli oldu 1

"TAKVİM TIKIR TIKIR İŞLİYOR"

Sosyal medya hesabından 500 bin konut kura takvimi ile ilgili paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum şu ifadeleri kullandı:

"Nasıl ki 455 bin konutu tamamladık, teslim ettik; şimdi de 500 bin yuvayla vatandaşımızı ev sahibi yapıyoruz!

Yüzyılın Konut Projesi’nde takvim tıkır tıkır işliyor!

50 ilimizde kuralar tamam. Şu ana kadar 177 bin konutun hak sahibini belirledik.

Bu hafta 7 şehrimizde daha kura heyecanını paylaşacağız.

Kura çekilişleri biter bitmez de temelleri atacak, 2027 Mart ayından itibaren konutlarımızı teslim etmeye başlayacağız!"

500 bin sosyal konutta 7 ilin daha kura tarihleri belli oldu 2

500 BİN KONUT KURA TAKVİMİ

Paylaşılan kura tarihlerine göre 9-15 Şubat 2026 kura çekim takvimi şu şekilde:

  • 9 Şubat Pazartesi: Yozgat - Kütahya
  • 10 Şubat Salı: Bilecik
  • 11 Şubat Çarşamba: Çankırı
  • 12 Şubat Perşembe: Bolu
  • 13 Şubat Cuma: Tekirdağ - Balıkesir

500 bin sosyal konutta 7 ilin daha kura tarihleri belli oldu 3

Yapılan açıklamada Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) duyuracağı takvimle kura çekimlerinin süreceği belirtildi.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yoğun talep görüyor 'İyi kazanıyoruz' Sırrı yer altındaYoğun talep görüyor 'İyi kazanıyoruz' Sırrı yer altında
Çıraklık, ustalık derken patron oldu 'Bu kadar başarı beklemiyordum'Çıraklık, ustalık derken patron oldu 'Bu kadar başarı beklemiyordum'

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
TOKİ Murat Kurum Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 500 bin Konut Projesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yalova'da konkordato ilan eden firmadan 1 milyarlık vurgun

Yalova'da konkordato ilan eden firmadan 1 milyarlık vurgun

Öfkeli adam dehşet saçtı! 4 kişiyi yaraladı, özel harekata direndi

Öfkeli adam dehşet saçtı! 4 kişiyi yaraladı, özel harekata direndi

Samsun'da deprem! Yüksel Yıldırım ateş püskürdü: "Doymuşlar, hepsini gönderiyorum!"

Samsun'da deprem! Yüksel Yıldırım ateş püskürdü: "Doymuşlar, hepsini gönderiyorum!"

Cemile'yi görenler şaştı kaldı! Başörtüsünü çıkarıp...

Cemile'yi görenler şaştı kaldı! Başörtüsünü çıkarıp...

Gram altın için kuyumculardan benzer çıkış 'Olağan dışı bir sıkıntı'

Gram altın için kuyumculardan benzer çıkış 'Olağan dışı bir sıkıntı'

Memur oylarında ezber bozan sonuç! ORC anketi açıklandı, fark açılıyor

Memur oylarında ezber bozan sonuç! ORC anketi açıklandı, fark açılıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.