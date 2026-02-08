500 bin sosyal konutta 7 ilin daha kura tarihleri belli oldu

500 bin sosyal konut için kura çekimleri devam ediyor. Vatandaşlar, 500 bin konut kura takvimi ile ilgili ayrıntıları dikkatle takip ediyor. Son olarak 7 ilin daha kura takvimi belli oldu. İşte yeni haftada 500 bin sosyal konut kura tarihleri ile ilgili detaylar...

"TAKVİM TIKIR TIKIR İŞLİYOR"

Sosyal medya hesabından 500 bin konut kura takvimi ile ilgili paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum şu ifadeleri kullandı:

"Nasıl ki 455 bin konutu tamamladık, teslim ettik; şimdi de 500 bin yuvayla vatandaşımızı ev sahibi yapıyoruz!

Yüzyılın Konut Projesi’nde takvim tıkır tıkır işliyor!

50 ilimizde kuralar tamam. Şu ana kadar 177 bin konutun hak sahibini belirledik.

Bu hafta 7 şehrimizde daha kura heyecanını paylaşacağız.

Kura çekilişleri biter bitmez de temelleri atacak, 2027 Mart ayından itibaren konutlarımızı teslim etmeye başlayacağız!"

500 BİN KONUT KURA TAKVİMİ

Paylaşılan kura tarihlerine göre 9-15 Şubat 2026 kura çekim takvimi şu şekilde:

9 Şubat Pazartesi: Yozgat - Kütahya

10 Şubat Salı: Bilecik

11 Şubat Çarşamba: Çankırı

12 Şubat Perşembe: Bolu

13 Şubat Cuma: Tekirdağ - Balıkesir

Yapılan açıklamada Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) duyuracağı takvimle kura çekimlerinin süreceği belirtildi.