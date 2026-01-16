500 bin sosyal konutta kura çekimleri sürüyor: İki bakan iki şehirde törene katılacak

Türkiye genelinde inşa edilecek 500 bin sosyal konutu kapsayan ‘Yüzyılın Konut Projesi’nde hak sahiplerinin belirlenmesi için noter huzurunda kura çekimleri sürüyor.

BAKAN KURUM MALATYA'DA, BAKAN TEKİN ERZURUM'DA KURA TÖRENİNE KATILACAK

TOKİ koordinesinde dün Rize ve Artvin’de düzenlenen törenlerle binlerce vatandaşın yeni yuvaları belirlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum

Bugüne kadar 20 ilde gerçekleştirilen kura çekimleriyle 59 bin 32 vatandaş hak sahibi oldu. Kura çekimleri yarın Malatya ve Erzurum’da devam edecek. Malatya’da 9 bin 659, Erzurum’da ise 4 bin 905 konut için hak sahipleri noter huzurunda belirlenecek.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin

Malatya’da saat 12.00’de başlayacak kura çekimine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Erzurum'da saat 13.00’de başlayacak kura çekimine ise Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin katılacak.