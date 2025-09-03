FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

500'den fazla çalışanı var... Ödüllü hazır giyim devi konkordato ilan etti! Süre verildi

1993 yılında İstanbul'da kurulan 32 yıllık hazır giyim devi Metraco, mali krizin eşiğinde. Daha önceden engelli istihdamıyla da ödül kazanan firmanın konkordato ilan ettiği öğrenildi. 25 Kasım tarihine kadar süre verilen Metraco'nun bu süreçte alacağı kararların hayati önem taşıdığı öğrenildi.

500'den fazla çalışanı var... Ödüllü hazır giyim devi konkordato ilan etti! Süre verildi
Doğukan Akbayır

Türkiye’nin önde gelen ve köklü hazır giyim markalarından Metraco, krizin gölgesinde. Konkordato ilan eden firmanın 1993’te İstanbul’da kurulduğu ve Kocaeli’deki ana üretim tesisinin bulunduğu biliniyor. 500’den fazla çalışanıyla erkek, kadın ve çocuk giyiminde öncü şirket için tarih verildi.

500 den fazla çalışanı var... Ödüllü hazır giyim devi konkordato ilan etti! Süre verildi 1

DEV ÜRETİM KAPASİTESİ

Aylık 200 bin adetlik üretim kapasitesiyle kesimden ütüye tüm süreçleri kendi bünyesinde yöneten Metraco, son yıllarda artan maliyetler ve ekonomik dalgalanmalar nedeniyle mali sıkıntıya düştü.

500 den fazla çalışanı var... Ödüllü hazır giyim devi konkordato ilan etti! Süre verildi 2

SÜRE VERİLDİ

İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, 25 Ağustos 2025’te şirkete 3 ay geçici konkordato mühleti tanıdı. 29 Ağustos’ta ticaret siciline tescil edilen kararla, Metraco’ya mali yapısını düzeltmesi için 25 Kasım 2025’e kadar süre verildi. Metraco, sadece üretimde değil, sosyal sorumlulukta da öncüydü.

500 den fazla çalışanı var... Ödüllü hazır giyim devi konkordato ilan etti! Süre verildi 3

ÖDÜL ALMIŞTI

Kocaeli’deki fabrikasında kurduğu “Köyümüz” Engelli Üretim Merkezi ile engelli bireylere istihdam sağlayarak fark yarattı. Bu projesiyle 2015’te Uluslararası Ticaret Odası’ndan “En İyi İş Yaratma ve İş Geliştirme Projesi” ödülünü kazandı. Ancak, küresel pazarlardaki rekabet, hammadde fiyatlarındaki artış ve iç piyasadaki talep daralması, şirketi zora soktu.

500 den fazla çalışanı var... Ödüllü hazır giyim devi konkordato ilan etti! Süre verildi 4

YÜZLERCE ÇALIŞAN VE TEDARİKÇİYİ İLGİLENDİREN SÜREÇ

Sektör uzmanları, Metraco’nun borç yapılandırması ve yeni yatırım ortaklarıyla toparlanma şansı olduğunu belirtiyor. Şirketin konkordato sürecinde alacağı kararlar, hem çalışanları hem de tedarikçileri için kritik önem taşıyor.

Kaynak: Yeniçağ

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kira artış oranı belli oldu! Eylül 2025 kira zammı... Ev sahipleri ve kiracıların beklediği rakam netleşti Kira artış oranı belli oldu! Eylül 2025 kira zammı... Ev sahipleri ve kiracıların beklediği rakam netleşti
Ağustos enflasyonu belli oldu! Milyonların ve piyasaların kilitlendiği rakamları TÜİK açıkladıAğustos enflasyonu belli oldu! Milyonların ve piyasaların kilitlendiği rakamları TÜİK açıkladı

Anahtar Kelimeler:
Hazır giyim Konkordato
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
F.Bahçe'den kovulur kovulmaz yeni adresi belli oldu! O talebini duyanlar inanamadı

F.Bahçe'den kovulur kovulmaz yeni adresi belli oldu! O talebini duyanlar inanamadı

CHP'li iki belediyeye operasyon! Gözaltılar var

CHP'li iki belediyeye operasyon! Gözaltılar var

Fiyatlar arttıkça ilginç yöntemler deniyorlar '40 bin TL tasarruf eden var'

Fiyatlar arttıkça ilginç yöntemler deniyorlar '40 bin TL tasarruf eden var'

Zam geliyor, tarih belli oldu! Yeni fiyatlarla tabela değişiyor

Zam geliyor, tarih belli oldu! Yeni fiyatlarla tabela değişiyor

500'den fazla çalışanı var... Ödüllü hazır giyim devi konkordato ilan etti! Süre verildi

500'den fazla çalışanı var... Ödüllü hazır giyim devi konkordato ilan etti! Süre verildi

Gram altın için yeni fiyat geldi! 'Yıl sonunu bulmaz'

Gram altın için yeni fiyat geldi! 'Yıl sonunu bulmaz'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.