500 milyon TL'lik servet terk edildi: Çürümeye başladı 'Her geçen gün artıyor'

Elazığ'daki yediemin otoparkında yıllardır bekleyen yüzlerce aracın yosun tutarak çürümeye başladığı, yaklaşık 500 milyon TL'lik milli servetin kendi haline terk edildiği görüldü. Yediemin otoparkı işletme sahibi Ömer Ertan, yosun tutan ve çürüyen araçların milli servet kaybı olduğunu söyleyip, yasal süreçlerin hızlandırılması çağrısında bulundu.

Elazığ'ın Hicret Mahallesi'nde hizmet veren yediemin otoparkında, çeşitli nedenlerle muhafaza altına alınan yüzlerce araç yıllardır bekletiliyor. Trafik ekiplerince yapılan uygulamalarda plakasız, çalıntı, hacizli, icralık, tescilsiz ve belgeleri eksik olan araçlar, işlemlerinin ardından yediemin otoparklarına çekiliyor. Otoparkta uzun süredir bekleyen araçların büyük bir bölümünün yosun tuttuğu, kaportalarının paslandığı ve kullanılamaz hale gelmeye başladığı gözlemlendi.

500 milyon TL lik servet terk edildi: Çürümeye başladı Her geçen gün artıyor 1

Eksiklerini tamamlayan vatandaşlar araçlarını teslim alırken, yüzlerce araç ise açık alanda zamanla doğanın etkisiyle çürümeye terk edilmiş durumda.

500 milyon TL lik servet terk edildi: Çürümeye başladı Her geçen gün artıyor 2

Lüks otomobillerden iş makinelerine kadar yaklaşık 500 araç ile ortalama 300 motosikletin bulunduğu otoparkta, araçların toplam değerinin yaklaşık 500 milyon TL olduğu belirtiliyor.

500 milyon TL lik servet terk edildi: Çürümeye başladı Her geçen gün artıyor 3

Yediemin otoparkı işletme sahibi Ömer Ertan, yosun tutan ve çürüyen araçların milli servet kaybı olduğunu vurgulayarak, yasal süreçlerin hızlandırılması çağrısında bulundu.

500 milyon TL lik servet terk edildi: Çürümeye başladı Her geçen gün artıyor 4

"BU ARAÇLAR HER GEÇEN GÜN ARTIYOR"

2009 yılından bugüne Elazığ'da yediemin otopark işletmeciliği yaptığını ifade eden Ertan, "2009 yılından beri en büyük sıkıntımız, gelen araçların bir türlü çıkmamasıdır. Elazığ küçük bir il ve yaklaşık üç tane yediemin otoparkı var. Bunlardan bir tanesi benim. Benim otoparkımda şu an 500-600 tane araç mevcut. Bu araçlar her geçen gün artıyor" ifadelerini kullandı.

500 milyon TL lik servet terk edildi: Çürümeye başladı Her geçen gün artıyor 5

"DEĞERİ 10 MİLYONUN ÜZERİNDE ARAÇ VAR"

Devamında Ertan, "Elazığ'da sadece kendi otoparkımdan bahsedeyim. Şu an burada değeri 10 milyonun üzerinde araç var. Biz ortalamasını 1 milyondan aldığımız zaman, 500 milyon sadece otoparkta yatan araba mevcut" dedi.

500 milyon TL lik servet terk edildi: Çürümeye başladı Her geçen gün artıyor 6

Ertan, araçların satışa çıkarılması halinde çok önemli bir gelir kaynağı oluşturulabileceğini ifade etti.

500 milyon TL lik servet terk edildi: Çürümeye başladı Her geçen gün artıyor 7

Ertan, "Bunların hepsinden devlete giden bir para var. Bir çark sistemi olarak düşündüğümüz zaman, bir araba çıktığı zaman, sigortacı sigortasını yapacak, muayene istasyonu muayenesini yapacak, lastikçi kazanacak, akücü kazanacak, bakımcı kazanacak. Hepsi bir çark sistemidir. Çark dönmeye başladığı zaman diğer çarkları döndürecek. Yıllardır bu konuyu ele alıyoruz ama yukarıdakiler bir türlü bunu duymazlıktan geliyorlar. Duymadıkları için de buradaki araçların hepsi çürümeye yüz tutuyor ve herkesin tabiriyle bir mezarlık haline geliyor. Bir an önce bu kanunların işletilmesi için gerekli ne varsa yapılmasını istiyoruz. Buradaki araçların yüzde 80'i icralıktır. Geriye kalan araçlar, yanlış park, sigortasız, ehliyetsiz, alkollü kullanılan araçlar ve suçta kullanılan araçlardır" şeklinde konuştu.

500 milyon TL lik servet terk edildi: Çürümeye başladı Her geçen gün artıyor 8

"ARAÇLARIN İÇİNDE OTLAR YETİŞMEYE BAŞLAMIŞ"

Ertan, bazı araçların yosun tuttuğuna da dikkat çekti.

500 milyon TL lik servet terk edildi: Çürümeye başladı Her geçen gün artıyor 9

Ertan, "2009 yılında burayı işletmeye başladığımız zaman gelen araçların birçoğu hala duruyor. Zaten az önce dolaştığımızda bakıldığı zaman, araçların içinde otlar yetişmeye başlamış, çürümeye yüz tutmaya başlamış" dedi.

500 milyon TL lik servet terk edildi: Çürümeye başladı Her geçen gün artıyor 10

Devamında Ertan "Yani zamanında bir araç değerinde satılır, zamanında satılsaydı değeri de giderdi. Ama şu an o araç satılamaz hale geliyor, sonradan hurda niyetine gidebiliyor. Her şeyin zamanında ve süresi içinde yapılması güzeldir" diye konuştu.

500 milyon TL lik servet terk edildi: Çürümeye başladı Her geçen gün artıyor 11

500 milyon TL lik servet terk edildi: Çürümeye başladı Her geçen gün artıyor 12

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

