FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

'Çalışmak isteyen olsa 60 bin TL maaş veririz' Eleman bulamıyor

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki bıçak bileme ustası, dededen toruna miras kalan mesleğini 7'nci kuşak olarak 50 yıldır ilk günkü heyecanla sürdürüyor. Günde 12 saat çalışan usta, 50-60 bin TL maaşa rağmen çırak bulamamaktan yakınıyor. bıçak bileme ve satış işini yapan Mehmet Şakar "Şu an eleman bulamıyoruz. Çalışmak isteyen olsa 50-60 bin TL maaş veririz" dedi. Şakar "Sabah 8'den akşam 8'e kadar buradayım. Her gün yoğunluk oluyor" ifadelerini kullandı.

'Çalışmak isteyen olsa 60 bin TL maaş veririz' Eleman bulamıyor

Antalya'da Muratpaşa ilçesi Demirciler Çarşısı'nda bıçak bileme ve satış işini yapan Mehmet Şakar (65), mesleğini 7'nci kuşak olarak ailesinden devralarak sürdürüyor. 15 yaşında babasının yanında mesleğe adım atan Mehmet Şakar, 50 yıldır sabahın erken saatlerinde açtığı iş yerinde bıçak bileme ve satış işi yapıyor. Şakar, ailesinde dededen oğula aktarılan mesleğin kendisinden sonra da oğlu tarafından devam ettirildiğini de söyledi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Servet emanet ediyorlar' Fiyatı 100 bin TL 'Yaptırmak zorunda' 'Servet emanet ediyorlar' Fiyatı 100 bin TL 'Yaptırmak zorunda'

Çalışmak isteyen olsa 60 bin TL maaş veririz Eleman bulamıyor 1

"OĞLUM DA BU İŞİ YAPIYOR"

Meslek serüvenini anlatan Mehmet Şakar, "Bu mesleği 50 senedir yapıyorum. 40 sene Kırıkkale'de yaptım, 10 yıldır da Antalya'dayım. Babamın babası yapıyormuş, onun da babası dedeleri yapıyormuş. Ben 7'nci kuşağım" dedi.

Çalışmak isteyen olsa 60 bin TL maaş veririz Eleman bulamıyor 2

Bursa ve Kırıkkale'de atölyeleri bulunduğunu belirten Şakar, bıçakların atölyede üretildiğini, Antalya'daki iş yerinde ise bileme işlemini yaptığını kaydetti. Şakar, "Bir oğlum var, şu an Kırıkkale'de bu işi yapıyor" ifadelerini kullandı.

Çalışmak isteyen olsa 60 bin TL maaş veririz Eleman bulamıyor 3

"50-60 BİN LİRAYA ÇIRAK BULAMIYORUZ"

Gençlerin mesleğe ilgi göstermediğini dile getiren Mehmet Şakar, eleman sıkıntısı yaşadıklarını vurgulayarak, "Şu an eleman bulamıyoruz. Çalışmak isteyen olsa 50-60 bin lira maaş veririz" diye konuştu.

Çalışmak isteyen olsa 60 bin TL maaş veririz Eleman bulamıyor 4

12 SAAT ÇALIŞIYOR

İşlerinin yoğun olduğunu anlatan Şakar, müşteri portföyünün büyük bölümünü lokanta, restoran ve otellerin oluşturduğunu söyledi.

Çalışmak isteyen olsa 60 bin TL maaş veririz Eleman bulamıyor 5

"Sabah 8'den akşam 8'e kadar buradayım. Her gün yoğunluk oluyor. Kurban Bayramı Antalya'da biraz zayıf geçiyor ama diğer günler satışlarımız iyi" diyen Şakar, otellere giderek doğrama tahtalarının temizliğini yaptığını, bıçakları bilelediğini aktardı.

Çalışmak isteyen olsa 60 bin TL maaş veririz Eleman bulamıyor 6

Bıçak bilemenin yanı sıra ızgara, şiş, mangal, doğrama tahtası ve soba da sattığını belirten Şakar, hem satış hem de bakım hizmeti verdiklerini kaydetti.

Çalışmak isteyen olsa 60 bin TL maaş veririz Eleman bulamıyor 7

"GÜN OLUYOR 5 BIÇAK SATIYORUZ, GÜN OLUYOR 300 BIÇAK"

Üretim sürecinin de değiştiğini anlatan Mehmet Şakar, "Eskiden bıçakları tek tek elimizle yapardık. Şimdi makine kesiyor, biz sapını takıyor, bilemesini yapıp paketliyoruz" dedi.

Satışların gününe göre değiştiğini belirten Şakar, "Gün oluyor 5 bıçak satıyoruz, gün oluyor 300 bıçak. İç Anadolu'ya, Doğu'ya 300, 500, hatta 2 bin bıçak toptan gönderiyoruz" ifadelerini kullandı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye'nin mandalina ihracatı rekora ulaştıTürkiye'nin mandalina ihracatı rekora ulaştı
Ev almak isteyen herkesi ilgilendiriyor! Konut kredisi faizlerinde indirimEv almak isteyen herkesi ilgilendiriyor! Konut kredisi faizlerinde indirim

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
antalya Çırak maaş usta
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bursa'da baba ve kızı ölü bulunmuşlardı! Gerçek ortaya çıktı

Bursa'da baba ve kızı ölü bulunmuşlardı! Gerçek ortaya çıktı

Yeni avukatı dikkat çekti! Polat çiftini de savunmuştu

Yeni avukatı dikkat çekti! Polat çiftini de savunmuştu

Icardi buna çok kızacak! İşte Galatasaray'ın sunduğu yeni sözleşme

Icardi buna çok kızacak! İşte Galatasaray'ın sunduğu yeni sözleşme

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadesi ortaya çıktı! "Annem camlardan korkar"

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadesi ortaya çıktı! "Annem camlardan korkar"

Yeni hızlı tren geliyor! 80 dakikaya düşecek

Yeni hızlı tren geliyor! 80 dakikaya düşecek

Asgari ücret için masaya gelecek rakamı açıkladı

Asgari ücret için masaya gelecek rakamı açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.