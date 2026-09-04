500 TL'den başlayıp, 8 bin TL'ye kadar çıkıyor! Velilere 'sağlıksız ürün' uyarısı

Veliler, çanta, defter, kalem ve boya gibi temel ihtiyaçları tamamlamak için kırtasiyelerin yolunu tutarken, bir öğrencinin okul çantasını temel malzemelerle doldurmanın maliyeti 2 bin ila 2 bin 500 lirayı buluyor. Okul çantalarının fiyatları ise model ve kalitesine göre 500 liradan başlayıp, 7-8 bin liraya kadar çıkıyor. Kırtasiye ürünlerinde geçen yıla göre yaklaşık yüzde 20'lik fiyat artışı görülürken, sektör temsilcileri velileri düşük fiyatlı ve kalitesiz ürünlere karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

HAREKETLİLİK BAŞLADI

Kırtasiyelerde hareketliliğin başladığını kaydeden Antalya Fotoğrafçılar, Kırtasiyeciler ve Kitapçılar Odası Başkanı Mehmet Bayrak, “Büyük bir heyecanla hazırlıklarımızı yaptık ve tamamladık. Velilerimiz de kırtasiyeleri tercih ederek alışverişlerine başladı. Çocukları için okul malzemelerini, boyalarını, kalemliklerini ve diğer ihtiyaçlarını almaya başladılar. Bugün bir çocuğun okul çantası, temel ihtiyaçlarla birlikte 2 bin ile 2 bin 500 liraya rahatlıkla doldurulabilir. Bu rakam daha aşağıya da çekilebilir, ancak bu durumda kaliteden ödün vermek gerekebilir" dedi.

‘OKUL ÇANTALARI 500 LİRADAN 7-8 BİN LİRAYA KADAR’

Ürünlerin fiyatlarından bahseden Mehmet Bayrak, “Pastel boyalar yaklaşık 30 liradan başlayıp 200 liraya kadar, kalem boyalar 30 liradan 250 liraya kadar, kuru ve sulu boya çeşitleri ise özelliklerine göre 30 liradan başlayıp 400-500 liraya kadar çıkabiliyor. Okul defterleri yaprak sayısı ve özelliklerine göre 20 liradan başlayıp 300 liraya kadar değişebiliyor. Çizim ve benzeri temel kırtasiye ürünlerinde ise 5 liradan başlayıp 40 liraya kadar farklı seçenekler bulunabiliyor. Kalemlerde ürünler yaklaşık 50 liradan başlayıp 750 liraya kadar çıkabiliyor. Okul çantaları 500 liradan başlayıp 7-8 bin liraya kadar çıkabiliyor. Fiyat çantanın modeline, markasına, kalitesine, ergonomik özelliklerine ve kullanılan malzemeye göre değişiyor" diye konuştu.

‘İLGİLİ KURUMLARIN DENETİMLERİNE TABİ OLUYORUZ’

Okulların açıldığı dönemde özellikle zincir marketlerin kırtasiye malzemeleri satmasına tepki gösteren Bayrak, “Zincir marketlerden hırdavatçılara kadar birçok farklı işletme kırtasiye ürünleri satmaya başlıyor. Ancak kırtasiye onların asıl işi olmadığı için ürünlerin sağlık ve kalite standartları konusunda eksiklikler yaşanabiliyor. Biz bu işi 12 ay boyunca yapıyoruz ve ilgili kurumların denetimlerine tabi oluyoruz. Bugün 100 liraya okul çantası satan yerler görebiliyoruz. Ancak kaliteli ve çocukların kullanımına uygun bir çantanın üretim maliyetleri düşünüldüğünde velilerin bu kadar düşük fiyatlı ürünlere dikkatli yaklaşması gerekiyor. Çanta seçiminde özellikle çocuğun sırt ve bel sağlığı göz önünde bulundurulmalı. Bu nedenle yalnızca ucuz olduğu için ürün tercih edilmemeli" ifadelerini kullandı.

‘ÜRÜN SEÇERKEN SAĞLIK VE KALİTE KRİTERLERİNE DİKKAT EDİYORUZ’

Piyasada bazı ürünlerin kalitesiz veya taklit örneklerinin bulunabildiğini aktaran Bayrak, "Çok düşük fiyatlı bir çantayı kırtasiyelerde bulmak kolay değildir. Çünkü kırtasiyeciler genellikle belirli bir kalite standardının altındaki ürünleri tercih etmiyor. Aynı durum oyun hamuru, karton, boya ve benzeri ürünlerde de geçerli. Özellikle çocukların doğrudan temas ettiği ürünlerde kullanılan maddelerin güvenli olması çok önemli. Kırtasiyeciler olarak ürün seçerken sağlık ve kalite kriterlerine dikkat ediyoruz. Geçen seneyle bu sene arasında kırtasiye ürünlerinde yüzde 20'lik fiyat artışı var. Kırtasiyelerimizde farklı bütçelere uygun, sağlıklı ve kaliteli ürünler bulunabiliyor" dedi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır