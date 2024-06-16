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500 TL'lik, 1000 TL'lik banknotlar konuşulurken madeni 5 TL kararı gelmişti! Piyasaya çıkış tarihi belli oldu

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
16.06.2024 07:32
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Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından madeni 5 TL tedavüle girecek. Darphane'de bayram mesaisi başladı. Madeni 5 TL'nin bayram sonrasında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından tedavüle sokulan 5 liralık madeni paradan ilk aşamada 450 milyon adet basılacak.

500 TL'lik, 1000 TL'lik banknotlar konuşulurken madeni 5 TL kararı gelmişti! Piyasaya çıkış tarihi belli oldu

500 TL'lik ve 1000 TL'lik banknotları basılacağı iddiaları gündem olurken Resmi Gazete'den en küçük kağıt para 5 TL için karar çıktı. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, kağıt olarak basılan 5 liranın artık madeni olacağını açıkladı. Madeni 5 liranın piyasaya çıkış tarihi de belli oldu.

5lira

MADENİ 5 TL'NİN PARA LOGOSU

100'üncü yıla özel olarak üretilen madeni 5 TL'ler ile benzerlik taşıyan ön yüz deseni, dış halkada 8 köşeli Selçuklu yıldızı motifi içeriyor. Halka ve göbeğin birleşim yerinde ay yıldız, orta bölümde ise "Türkiye Yüzyılı" logosu yer buluyor.

Darphanede madeni 5 liraların üretimine başlandı. 9 günlük bayram tatilinde sadece 2 gün izin yapacak olan darphane personeli, madeni 5 liraların bayramın ardından piyasaya sürebilmesi için çalışmaları aralıksız sürdürecek.

Yeni basılan paraların bayram sonrasında piyasaya sürülmesi bekleniyor.


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